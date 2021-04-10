Курортный сезон на Кубани начнется на месяц раньше обычного

Краснодарский край

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Вице-губернатор края Александр Руппель 10 апреля сообщил, что туристический сезон на Кубани начнется 1 мая

Замглавы региона заявил ТАСС, что стабильная эпидобстановка и соблюдение антиковидных правил позволяют строить планы на полномасштабный курортный сезон в Краснодарском крае. По его словам, в этом году он начнется на месяц раньше обычного — 1 мая.

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Приехавших на курорт раньше времени туристов может встретить ряд ограничительных мер. Так, например, накануне в департаменте курортов и туризма мэрии Сочи рассказали «Интерфаксу», что будут на майских праздниках измерять температуру гостям, а все общественные зоны, службы приема и размещения зонированы с учетом требований социальной дистанции.

Только на майские праздники на Кубани собираются принять полмиллиона человек. При этом в Геленджике ждут около 60 тыс. отдыхающих, а в Сочи — 200 тыс. туристов. В Анапе также ожидают массовый приток гостей с 1 мая.

Напомним, вода в Черном море станет комфортной для купания уже в начале июня. Помешать этому могут только затяжные майские дожди.

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Перед началом высокого сезона обсуждается возможность создания авиасообщения между Краснодаром и курортами Черноморского побережья. А из-за того, что сообщение со многими странами остается ограниченным, «Аэрофлот» и другие крупные перевозчики хотят увеличить число рейсов в Сочи, Анапу и Краснодар.

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