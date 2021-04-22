Краснодарцы попросили Первышова поставить светофор на скоростной трассе возле школы. Там пообещали сделать надземный переход

Родители учеников новой школы в районе Западного обхода Краснодара 22 апреля пожаловались на то, что власти медлят с обеспечением безопасности детей при переходе трассы

Новая школа № 45 в районе «Немецкой деревни» на улице Марины Цветаевой в Краснодаре открылась в январе 2021 года. В ней обучаются дети, живущие по улице Средней, в ЖК «Немецкая деревня», «Европа Сити», «Италия», «Португалия» и других. Ученикам приходится переходить четырехполосную дорогу, чтобы попасть в школу. Родители учеников написали письмо в администрацию Краснодара, в котором попросили обеспечить безопасность на участке дороги «Колосистый — Копанской — Новотитаровская».

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В тексте обращения говорится, что на участке дороги рядом со школой нет ограничения скорости, даже наоборот — за 20 метров от пешеходного перехода расположен дорожный знак «Конец населенного пункта», а это значит, что водители могут разгоняться там до 90 км/ч. В начале апреля родители получили ответ от депатрамента дорожного хозяйства Краснодара, в котором говорилось, что работы по обеспечению безопасности участка дороги рядом со школой находятся в ведении регионального министерства транспорта.

При этом месяцем ранее минтранс Кубани сообщил, что на дороге рядом со школой № 45 до конца 2021 года построят надземный пешеходный переход.

После ответного письма от городского дептранса родители учеников решили написать письмо главе Краснодара Евгению Первышову и 22 апреля направили ему обращение. Они указали на то, что до появления надземного перехода долго ждать, и попросили в ближайшее время принять меры, а именно установить светофор, знак «Дети» и ограничить скорость.

Аргументируя необходимость установки светофора и дорожных знаков, местные жители напомнили, что в прошлые годы на дороге рядом со школой происходили аварии с участием детей: после одной из них ребенок впал в кому, во второй жертвой оказался пешеход. Родители намерены обратиться к губернатору Краснодарского края и в администрацию президента, если их просьба не будет исполнена.