Краснодарцы попросили Первышова поставить светофор на скоростной трассе возле школы. Там пообещали сделать надземный переход
Родители учеников новой школы в районе Западного обхода Краснодара 22 апреля пожаловались на то, что власти медлят с обеспечением безопасности детей при переходе трассы
Новая школа № 45 в районе «Немецкой деревни» на улице Марины Цветаевой в Краснодаре открылась в январе 2021 года. В ней обучаются дети, живущие по улице Средней, в ЖК «Немецкая деревня», «Европа Сити», «Италия», «Португалия» и других. Ученикам приходится переходить четырехполосную дорогу, чтобы попасть в школу.
Родители учеников написали письмо в администрацию Краснодара, в котором попросили обеспечить безопасность на участке дороги «Колосистый — Копанской — Новотитаровская».
В тексте обращения говорится, что на участке дороги рядом со школой нет ограничения скорости, даже наоборот — за 20 метров от пешеходного перехода расположен дорожный знак «Конец населенного пункта», а это значит, что водители могут разгоняться там до 90 км/ч.
В начале апреля родители получили ответ от депатрамента дорожного хозяйства Краснодара, в котором говорилось, что работы по обеспечению безопасности участка дороги рядом со школой находятся в ведении регионального министерства транспорта.
При этом месяцем ранее минтранс Кубани сообщил, что на дороге рядом со школой № 45 до конца 2021 года построят надземный пешеходный переход.
После ответного письма от городского дептранса родители учеников решили написать письмо главе Краснодара Евгению Первышову и 22 апреля направили ему обращение. Они указали на то, что до появления надземного перехода долго ждать, и попросили в ближайшее время принять меры, а именно установить светофор, знак «Дети» и ограничить скорость.
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Аргументируя необходимость установки светофора и дорожных знаков, местные жители напомнили, что в прошлые годы на дороге рядом со школой происходили аварии с участием детей: после одной из них ребенок впал в кому, во второй жертвой оказался пешеход.
Родители намерены обратиться к губернатору Краснодарского края и в администрацию президента, если их просьба не будет исполнена.
Ранее Юга.ру писали о дорожных происшествиях на трассе Колосистый — Копанской — Новотитаровская. Так, в 2019 году в лобовом ДТП с маршруткой пострадали два ребенка, а в январе 2021 года там столкнулись две легковушки, травмы получили четыре человека.