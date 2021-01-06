В Динском районе в лобовом ДТП пострадали четыре человека
3 января в Краснодарском крае произошло ДТП на встречке, есть пострадавшие
Авария произошла в 16:40 на 23 км дороги поселок Колосистый — хутор Копанской — станица Новотитаровская. 29-летний водитель ВАЗ-21102 ехал в сторону хутора Осечки, превысил скорость и не справился с управлением. В итоге он выехал на встречную полосу и врезался в другую отечественную легковушку ВАЗ-21103, сообщили в инстаграме ОГИБДД по Динскому району 6 января.
Пострадали четыре человека. Водители обеих машин и двое пассажиров ВАЗ-21103 получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали в Динскую ЦРБ.
Напомним, в конце декабря стал известен приговор водителю автобуса, из-за которого в ДТП под Новороссийском погибли три ребенка и 33-летняя женщина.
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