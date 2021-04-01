Под Краснодаром сотрудница полиции насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе

Авария случилась в 13:57 на улице Северной в поселке Южном Динского района. Водитель автомобиля Renault Sandero ехала по улице Северной в сторону Войсковой и около дома № 40 сбила восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок погиб. Выяснилось, что за рулем находилась сотрудница полицейской группы по охране объектов ОВД отдела МВД по Динскому району. В момент аварии женщина не была при исполнении, вину она признала.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход проверки находится на контроле прокуратуры Динского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«Ребенка сбили на тротуаре, который защищен металлическим ограждением высотой метр. После ДТП машину тушили, видимо, была большая скорость. Тут [на месте аварии] маму мальчика откачивали, его родственников опрашивают», — рассказала порталу Юга.ру очевидица аварии Галина Волосник.

Отметим, что многие очевидцы говорят, что ребенка сбили именно на тротуаре. Однако, по версии правоохранительных органов, авария случилась на пешеходном переходе.