Под Краснодаром сотрудница полиции насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе

Краснодарский край

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В поселке Южном 1 апреля произошло ДТП, в котором сотрудница полиции насмерть сбила ребенка

Авария случилась в 13:57 на улице Северной в поселке Южном Динского района. Водитель автомобиля Renault Sandero ехала по улице Северной в сторону Войсковой и около дома № 40 сбила восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок погиб. Выяснилось, что за рулем находилась сотрудница полицейской группы по охране объектов ОВД отдела МВД по Динскому району. В момент аварии женщина не была при исполнении, вину она признала.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход проверки находится на контроле прокуратуры Динского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«Ребенка сбили на тротуаре, который защищен металлическим ограждением высотой метр. После ДТП машину тушили, видимо, была большая скорость. Тут [на месте аварии] маму мальчика откачивали, его родственников опрашивают», — рассказала порталу Юга.ру очевидица аварии Галина Волосник.

Отметим, что многие очевидцы говорят, что ребенка сбили именно на тротуаре. Однако, по версии правоохранительных органов, авария случилась на пешеходном переходе.

Позже в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю добавили, что после служебной проверки сотрудницу уволят из органов внутренних дел и она понесет наказание.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Следователь и криминалист осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дети Динской район ДТП Полиция смерть

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