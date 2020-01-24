В Краснодаре на надземном переходе закрыли на цепь подъемник для инвалидов. Объясняем, как им пользоваться
В соцсетях 23 января опубликовали фотографию подъемника на надземном переходе на Ейском шоссе, который был закрыт на цепь. Юга.ру разбирались в ситуации
Кадр, на котором видно, что подъемник для инвалидов закрыт на цепь, опубликовал в своем фейсбуке Андрей Помидоров. Он написал, что сфотографировал надземный переход на Ейском шоссе.
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В комментариях к посту прислали фотографию другого подъемника, также закрытого на проволоку и замок. Там же журналистка Елена Даутова рассказала, что тоже интересовалась подъемниками и делала про них материал. Она объяснила, что подъемники на надземных переходах на Ейском шоссе находятся в зоне ответственности Новотитаровского участка дорожно-строительного управления № 1 и у них есть операторы, которых можно вызвать по указанному рядом телефону.
Юга.ру связались с начальником Новотитаровского участка ДСУ-1 Николаем Опанченко. Он рассказал, что у подъемников действительно есть операторы. Человек, которому необходимо воспользоваться подъемником, может позвонить по указанному рядом номеру, и в течение нескольких минут к нему приедут. Всего операторов четверо, они дежурят посменно. Вызовы поступают по-разному: иногда — раз в неделю, иногда — несколько раз в день.
Начальник ДСУ-1 объяснил, что цепочки повесили, чтобы защитить дорогие подъемники от вандалов.
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«Проблема вандализма на нашем участке стоит очень остро: у нас воруют плитку, ломают конструкции. И подъемники ломают чаще, чем вы думаете, а они стоят сотни тысяч рублей. Чтобы как-то их уберечь, пришлось закрыть», — рассказал Опанченко.
В министерстве транспорта Краснодарского края порталу Юга.ру объяснили, что подъемники сконструированы так, что маломобильные граждане не могут воспользоваться ими самостоятельно, поэтому операторы нужны будут, даже если снять цепочки.
Всего на дорогах регионального значения Краснодара шесть надземных переходов с подобными подъемниками: четыре — на пути из Краснодара в Ейск, и еще два — по дороге в Кропоткин.
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