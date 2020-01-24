В Краснодаре на надземном переходе закрыли на цепь подъемник для инвалидов. Объясняем, как им пользоваться

В соцсетях 23 января опубликовали фотографию подъемника на надземном переходе на Ейском шоссе, который был закрыт на цепь. Юга.ру разбирались в ситуации

Кадр, на котором видно, что подъемник для инвалидов закрыт на цепь, опубликовал в своем фейсбуке Андрей Помидоров. Он написал, что сфотографировал надземный переход на Ейском шоссе.

В комментариях к посту прислали фотографию другого подъемника, также закрытого на проволоку и замок. Там же журналистка Елена Даутова рассказала, что тоже интересовалась подъемниками и делала про них материал. Она объяснила, что подъемники на надземных переходах на Ейском шоссе находятся в зоне ответственности Новотитаровского участка дорожно-строительного управления № 1 и у них есть операторы, которых можно вызвать по указанному рядом телефону.

Юга.ру связались с начальником Новотитаровского участка ДСУ-1 Николаем Опанченко. Он рассказал, что у подъемников действительно есть операторы. Человек, которому необходимо воспользоваться подъемником, может позвонить по указанному рядом номеру, и в течение нескольких минут к нему приедут. Всего операторов четверо, они дежурят посменно. Вызовы поступают по-разному: иногда — раз в неделю, иногда — несколько раз в день. Начальник ДСУ-1 объяснил, что цепочки повесили, чтобы защитить дорогие подъемники от вандалов.

«Проблема вандализма на нашем участке стоит очень остро: у нас воруют плитку, ломают конструкции. И подъемники ломают чаще, чем вы думаете, а они стоят сотни тысяч рублей. Чтобы как-то их уберечь, пришлось закрыть», — рассказал Опанченко.