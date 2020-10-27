Школа на улице Цветаевой в Краснодаре готова на 97%

Власти Краснодара 27 октября отчитались о ходе строительства школы на улице имени Марины Цветаевой

Напомним, школу на 1,1 тыс. мест строят на улице Марины Цветаевой в районе Западного обхода. В конце 2019 года городские власти заявляли, что откроют ее в 2020 году. Однако 5 августа этого года в пресс-службе мэрии рассказали, что к возведению объекта привлекли нового подрядчика, а готовность школы составляет 77%.

Трехэтажное здание площадью 2,1 тыс. кв. метров строят на территории более 2,7 га. Школа будет состоять из двух блоков. Для учеников начальных классов предусмотрено 400 мест, а для страшеклассников — 700. Что еще будет в новой школе, помимо учебных классов: зал на 200 мест для младших классов;

обеденный зал на 350 мест для старшеклассников;

два актовых зала на 405 и 195 мест;

два спортзала по 162 кв. метров и тренажерный зал площадью 135 кв. метров для младшеклассников;

для учеников старших классов оборудуют два спортзала площадью 540 и 162 кв. метров, а также тренажерный зал в 150 кв. метров;

кабинет для занятий хореографией;

спортивные и детские площадки на территории школы.

27 октября городские и краевые власти проинспектировали ход строительных работ. Как рассказал директор городского департамента строительств Артем Аганов, рабочие завершают отделочные работы, идет монтаж инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории, а также доставка и установка необходимого технологического оборудования.

В строительстве школы задействовано 208 человек и шесть единиц техники. Объект готов на 97%. Закончить строительство планируется в 2020 году, а в первом квартале 2021 года там начнется учебный процесс. «Количество рабочих на площадке сегодня достаточное, технологический процесс мы полностью контролирует. Поэтому нет никаких сомнений, что работы будут выполнены в срок, и уже в начале следующего года эта школа примет первых учеников», — рассказал первый заместитель главы Краснодара Евгений Наумов.