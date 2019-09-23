В ДТП с маршруткой под Краснодаром пострадали двое детей
Полиция рассказала подробности ДТП, которое произошло 22 сентября в поселке Колосистом
По предварительным данным, в 19:50 на дороге поселок Колосистый — хутор Копанской — станица Новотиторовская произошло ДТП. Водитель автомобиля Mercedes Benz при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с пригородным автобусом № 75. После удара автобус съехал в кювет.
В результате ДТП в больницу доставили пять человек: водитель и два пассажира леговой машины и два пассажира автобуса — пятилетний и десятилетний ребенок. По факту аварии проводится проверка, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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