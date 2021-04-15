В арт-резиденции «Голубицкое» открылась выставка с работами из ненужных предметов

Авторы занимались апсайклингом — творческим преобразованием ненужных предметов в объекты искусства. В результате отбора участниками выставки стали Мария Александрова, Яна Васильева, Барбара Вильденбоер, Данини, Каролина Дутка и Валентин Сидоренко, Настя Жегал, Маяна Насыбуллова, Валерий Пчелин, Александр и Светлана Рощенко, ХК «БУСИНКИ».

Выставка основана на результатах открытого приема заявок, который организовала резидентка Варвара Бусова. Она предложила художникам отрефлексировать местный археологический контекст с ритуальной, экономической и статусной точек зрения.

Фонд искусства «Голубицкое» находится в станице Голубицкой Темрюкского района на улице Красной, 299. Галерея открыта для гостей со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00 по предварительной записи. Вход бесплатный.

Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в «Одном театре» доступна персональная экспозиция Натали Домнич «Мысли», в музее имени Коваленко демонстрируются работы Андрея Бандурина из серии «Гравитация», в музее Фелицына — фотографии Дмитрия Сеника под общим названием «Город, сон».