В арт-резиденции «Голубицкое» открылась выставка с работами из ненужных предметов

Краснодарский край

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В арт-резиденции фонда искусства «Голубицкое» в Темрюкском районе 15 апреля открылась экспозиция «Либо мир переполнен мусором, либо нашими воспоминаниями»

Выставка основана на результатах открытого приема заявок, который организовала резидентка Варвара Бусова. Она предложила художникам отрефлексировать местный археологический контекст с ритуальной, экономической и статусной точек зрения.

Авторы занимались апсайклингом — творческим преобразованием ненужных предметов в объекты искусства. В результате отбора участниками выставки стали Мария Александрова, Яна Васильева, Барбара Вильденбоер, Данини, Каролина Дутка и Валентин Сидоренко, Настя Жегал, Маяна Насыбуллова, Валерий Пчелин, Александр и Светлана Рощенко, ХК «БУСИНКИ».

Фонд искусства «Голубицкое» находится в станице Голубицкой Темрюкского района на улице Красной, 299. Галерея открыта для гостей со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00 по предварительной записи. Вход бесплатный.

Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в «Одном театре» доступна персональная экспозиция Натали Домнич «Мысли», в музее имени Коваленко демонстрируются работы Андрея Бандурина из серии «Гравитация», в музее Фелицына — фотографии Дмитрия Сеника под общим названием «Город, сон».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Темрюкский район

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