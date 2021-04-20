Когда на Кубани закончится дождь и придет весна? Спросили синоптиков

Портал Юга.ру 20 апреля спросил у специалиста гидрометцентра, как долго на Кубани будут идти дожди

Напомним, в начале апреля на Кубани потеплело до 23 °С, однако затем резко похолодало, срывался мокрый снег. После чего в регионе началась дождливая погода. Похожая ситуация была в Краснодарском крае и в прошлом году. Так, например, с 19 по 23 апреля 2020 года в регионе действовало экстренное предупреждение по заморозкам, а вечером 20 апреля шел небольшой дождь.

Портал Юга.ру решил узнать в Краснодарском гидрометцентре, когда на Кубань придет весна и закончатся дожди. По словам начальницы отдела гидрометобеспечения Светланы Поповой, сегодня, 20 апреля, в регионе выпали максимальные осадки за ближайшее время, а дожди не прекратятся до конца апреля. В последнюю неделю апреля кубанцев ждет теплая погода. Температура воздуха будет держаться в районе 13‑18 °С , в отдельных районах столбики термометров поднимутся до 20‑22 °С. Однако зонтики убирать еще рано. «Погодных изменений пока не ожидается. Сегодня выпали максимальные осадки на ближайшее время. До конца апреля будут идти кратковременные дожди, в некоторых районах края перерывы будут одни-двое суток. Температура будет держаться стабильно 13‑18 °С», — рассказала Попова.

Читайте также: Профессиональный метеоролог развеивает ложные впечатления об итогах минувшего сезона

Напомним, о том, что весна на Кубани будет холодной и дождливой, говорили и все народные приметы. Целый месяц журналист Юга.ру вел дневник наблюдений за погодой и сверялся с календарем народных праздников и многочисленных примет. Прогноз получился неутешительным.