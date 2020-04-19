В Краснодаре снова прогнозируют заморозки

В Краснодаре 19 апреля объявили экстренное предупреждение по заморозкам

В краевом центре ожидаются заморозки в воздухе -1…-5 °С, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 8 (861) 214-33-36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112».

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 19 апреля в Краснодаре облачно, столбики термометров поднялись до 17 °С. Ветер тихий — 1 м/с, с порывами до 4 м/c. Днем воздух прогреется до 21 °С и сохранится облачная, но сухая погода.