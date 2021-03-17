«Зима была самой обычной». Профессиональный метеоролог развеивает ложные впечатления об итогах минувшего сезона

Ушедший 2020 год и начало 2021-го дали нам невиданное количество поводов для обсуждения. Чего стоит хотя бы самая классическая из тем — погода: сначала на регион обрушилось на редкость засушливое лето, в ноябре мы внезапно увидели первый снег, а в марте — уже шестой (мы ведь правильно посчитали?). О том, откуда на Кубани вдруг взялось столько снега, а также о других климатических сюрпризах порталу Юга.ру рассказывает кандидат географических наук и профессор КубГАУ Юрий Ткаченко. Оказывается, февраль-2021 выдался теплым Да и март пока что склонен оказаться вполне себе среднестатистическим. По словам Юрия Ткаченко, подводить итоги текущего месяца еще рано. Но уже можно взять за ориентир данные из истории метеорологических наблюдений. Например, 10 марта 1985 года краснодарская метеостанция зафиксировала рекордные для этого месяца -18,5 °С. А в 1956-м термометры показывали -4,6 °С. Вроде и не так холодно, зато в самом конце марта — 31 числа. «По прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура в марте ожидается около нормы. Скорее всего, так и выйдет: во второй половине месяца нас ждут положительные температуры, и в итоге прохлада первых дней компенсируется теплом второй половины», — считает метеоролог. Зато о феврале-2021 можно уже точно сказать, что он оказался теплее нормы почти на 1 градус. «Наверное, многие считают, что февраль был холодным, но с метеорологической точки зрения он был теплым. Другое дело, что впечатление этот месяц мог оставить неоднозначное, потому что тепло резко сменялось похолоданиями: были случаи, когда за 12 часов температура воздуха понижалась на 15 градусов. Погода часто воспринимается нами субъективно», — говорит Ткаченко.

Мартовские «качели» — это норма Март на Кубани традиционно самый сложный месяц в плане погоды. Это хорошо видно на примере Международного женского дня. Так, 8 марта 1985 года в Краснодаре зафиксировали -15,8 °С, зато 8 марта 1962-го было 25 °С — настоящее лето (не по нашим, конечно, меркам, мы-то летом привыкли совсем к другим температурам, но об этом поговорим чуть позже). «В марте к нам уже активно проникает тепло из Средиземноморья. Но и зима на европейской территории России еще не сдает своих позиций. Так что наш край оказывается как раз в зоне столкновений холодных и теплых воздушных масс. Поэтому именно в марте часто погода меняется резко — было тепло, но вдруг похолодало, пошел снег», — поясняет наш собеседник. Да и снег был как снег По словам Ткаченко, нет никакого отклонения и в многократном выпадении снега. Если уж какую погоду и считать аномальной, то ту, что была в зимний период 2018–19 и 2019–20 годов — когда было тепло. Эти две зимы способствовали тому, что у многих сложилось обманчивое впечатление, будто на Кубани уже тропики, и зимой сугробов не должно наметать.

Если сравнивать со среднегодовой нормой за более длинный период, то и вовсе окажется, что снега в этом году выпало меньше среднего (если не учитывать горные районы края — там норма оказалась превышена). «Самой снежной за весь период наблюдений, видимо, следует считать зиму 1910–11 годов, когда глубина снежного покрова достигала 2,5–4,3 метра, а морозы достигали -25 °С», — приводит данные метеоролог. Достаточно суровые зимы — со средней температурой -7 … -6 °С — фиксировались в 1939–1940, 1940–1941, 1941–1942 и 1949–1950 годах. Помимо этого, хроники сохранили записи о суровой зиме 1847–1848 года, когда на Черноморском побережье наблюдались продолжительные морозы и многократные бури.

Но самой аномальной, видимо, следует считать зиму 1953–1954 года, когда средняя температура воздуха в крае упала до -8 … -11 °С. Именно тогда были зарегистрированы абсолютные температурные минимумы на территории региона: -39 °С в Белореченске и -36 °С в Кущевской. Максимально снежными за весь период наблюдений считаются зимы 1986–1987 и 2001–2002 годов. Во время последней суммарная высота выпавшего снега достигала 1,5 метра.

Ждать ли летом адской жары? Согласно прогнозу Гидрометцентра России, лето в Краснодарском крае ожидается традиционно жарким, со средней температурой 30 ... 35 °С. А во второй половине июля и начале августа — вплоть до 39 °С. Но с формулировкой «адская жара» наш собеседник не соглашается, еще раз напоминая о том, что погоду часто воспринимают субъективно. А ожидаемая температура вполне обычна для нашего региона и для этого времени года. Метеоролог считает, что в 2021 году погода в Краснодарском крае не будет серьезно отличаться от прошлых лет. Энергетика атмосферы находится на высоком уровне, а значит, и контрастность явлений сохранится высокой. Периоды сухой погоды будут продолжительными, а выпадающие между этими периодами осадки — интенсивными. Так называемые температурные качели, по-видимому, будут постоянным явлением зимой 2021–2022 года. При этом всерьез опираться на долгосрочные прогнозы эксперт не рекомендует, поскольку оправдываемость таких прогнозов не превышает 55–60%. Что будет с урожаем? Сельское хозяйство напрямую зависит от погодных условий, а Кубань находится в зоне рискованного земледелия. Ткаченко считает, что и 2021 год вряд ли будет исключением в этом плане. Зима 2020–21 года, по его мнению, повлияла на сельское хозяйство благоприятно: снежный покров насытил почву влагой и защитил озимые посевы от заморозков. Надо ли бояться глобального потепления? По словам Ткаченко, если анализировать изменение климата за последние 20 лет, то можно с большой степенью уверенности говорить о стабильном росте среднегодовых температур воздуха. И это характерно не только для Кубани — такая же картина наблюдается и по всей России. Причем у нас тенденция роста среднегодовых температур воздуха выражена более явно, чем в других странах. Это связано в первую очередь с масштабом территории. «Глобальное потепление не означает, что скоро снега не станет, а на побережье Северного Ледовитого океана откроются курорты. Совсем нет: этот процесс ведет к возрастанию энергетики и контрастности атмосферных процессов. Иными словами, что периоды аномального тепла будут сменяться аномальными холодами. И такие перепады будут отмечаться в тех районах, где раньше их не было», — отмечает эксперт.