На Кубань придут дожди, но ненадолго
21 апреля синоптики прогнозируют в Краснодарском крае дожди, однако уже 22 и 23 апреля в регионе установится сухая погода
По данным краевого гидрометцентра, вечером 20 апреля и в ночь на 21 апреля в Краснодаре прогнозируют небольшой дождь. Ночью воздух охладится до 3-5 °С. На следующий день столбики термометров поднимутся до 13-15 °С, существенных осадков не ожидается. Ветер 5-10 м/с.
В крае вечером, а также ночью 21 апреля пройдет дождь, местами сильный. Температура опустится до 2-7 °С, местами до -3 °С. Однако уже на следующий день в крае установится 9-14 °С, в некоторых районах до 17 °С. Днем в регионе ожидается небольшой дождь, в основном он заденет южную часть края. Ветер 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с.
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По данным «Яндекс.Погода», в краевой столице 22 и 23 апреля прогнозируют облачную погоду и 3-5 °С ночью. Днем температура воздуха поднимется до 13-15 °С. Ветер 3-4 м/с.
В эти же дни в регионе существенных осадков не ожидается. Температура ночью — 1-6 °С, однако в некоторых районах возможны заморозки до -5 °С. Днем в Краснодарском крае прогнозируют 10-15 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.