На Кубань придут дожди, но ненадолго

21 апреля синоптики прогнозируют в Краснодарском крае дожди, однако уже 22 и 23 апреля в регионе установится сухая погода

По данным краевого гидрометцентра, вечером 20 апреля и в ночь на 21 апреля в Краснодаре прогнозируют небольшой дождь. Ночью воздух охладится до 3-5 °С. На следующий день столбики термометров поднимутся до 13-15 °С, существенных осадков не ожидается. Ветер 5-10 м/с.

В крае вечером, а также ночью 21 апреля пройдет дождь, местами сильный. Температура опустится до 2-7 °С, местами до -3 °С. Однако уже на следующий день в крае установится 9-14 °С, в некоторых районах до 17 °С. Днем в регионе ожидается небольшой дождь, в основном он заденет южную часть края. Ветер 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с.