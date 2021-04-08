В Краснодаре похолодает до 4° С

Напомним, накануне в краевом центре воздух прогрелся до 23 °С, после чего началось понижение температуры. Так, днем 8 апреля термометры остановились на отметках в 12 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» , 9 апреля в Краснодар придут дожди и похолодает до 4 °С (что будет ощущаться как -1 °С). Ожидается северный ветер 5 м/с, с порывами до 10 м/c.

В целом по краю в пятницу будет дождливая погода, возможны грозы, на участке от Джубги до Магри (Сочи) — сильные осадки. В горных и предгорных районах выпадет мокрый снег, сообщили в Краснодарском гидрометцентре.

Днем 9 апреля воздух прогреется до 5-10 °С, на Черноморском побережье — до 11 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в Новороссийске усиление до 23 м/с.