Навальный опубликовал расследование о «дворце Путина» под Геленджиком
19 января Алексей Навальный рассказал в YouTube о дворцовом комплексе, который считает резиденцией президента России Владимира Путина
Напомним, 17 января Навальный вернулся из Германии. На следующий день в актовом зале УВД Химок провели заседание, на котором политику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток. Подробнее почитать об этом можно в разборе Юга.ру.
19 января, через сутки после заседания, на его канале вышло новое расследование о «дворце Путина» в селе Прасковеевка под Геленджиком. Согласно расследованию ФБК (организация, признанная иноагентом на территории РФ), дворец площадью 17,7 тыс. кв. метров стоит около 100 млрд рублей. Строительство резиденции финансировали компании, которые связаны с друзьями президента России. Среди них также государственные компании «Роснефть» и «Транснефть», которые выделили деньги с помощью коррупционных схем.
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В предисловии указывается, что это видео Навальный записал перед приездом в Россию. Однако выпустить его было решено позже — чтобы главный герой расследования не думал, что его боятся и потому выпускают видео из-за границы.
Авторы рассказывают, что впервые о дворце стало известно в 2010 году, когда о нем рассказал бизнесмен Сергей Колесников. Он уточнял, что был вовлечен в строительство, и опубликовал договоры и строительные сметы. Он сообщил также, что возведение курировал бизнесмен Николай Шамалов в интересах Путина. Это вызвало крупный скандал в СМИ, после чего, по данным ФБК, Шамалов продал дворец предпринимателю Александру Пономаренко, а тот сообщил, что достроит его в качестве гостиничного комплекса.
По данным ФБК, это была фиктивная продажа, так как Пономаренко заплатил за здание около 350 тыс. долларов. Позже одна из фирм Шамалова стала управляющей компанией на объекте. Прилегающий к территории дворца участок площадью 7 тыс. кв. метров принадлежит ФСБ, рассказали в фонде. Однако до 2068 года его передали компании, которой принадлежит дворец. В ФБК считают, что земли арендовали, чтобы создать буферную зону вокруг дворца. Расследователи отметили, что около мыса, на котором построен дворец, запрещено рыбачить, а над территорией находится бесполетная зона. Авторы видео утверждают, что заснять дворец с коптера у них получилось только с четвертого раза.
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Резиденция находится на участке в 68 га. Около дворца есть вертолетная площадка, церковь, амфитеатр, оранжерея, чайный домик площадью 2,5 кв. метров, 80-метровый мост и ледовый дворец. Для спуска к пляжу построили тоннель внутри горы, посередине него есть дегустационная комната, из которой «открывается лучший из возможных видов на море».
В видео показали подробный план дворца — как утверждают в ФБК, его передал один из подрядчиков. Интерьер здания составляет эксклюзивная мебель, которая делается в единственном экземпляре и под заказ. Так, один из столов во дворце стоит 4,1 млн рублей, а диваны в резиденции имеют цену в 1,5-2 млн рублей. Внутри дворца на трех этажах расположились кальянная, кинотеатр, казино, винный погреб, сауны, бассейн, хамамы, спа, читальня и музыкальная гостиная, а также около 15 гостевых спален. Площадь главной комнаты —260 кв. метров.
Также недалеко от территории дворца находятся виноградники, устричные фермы и винные заводы на 300 га. В расследовании их тоже е относят к «владениям Путина». Внутри винодельня обставлена элитными предметами: например, в ней есть туалетный ершик за 62 тыс. рублей и держатель для туалетной бумаги за 92 тыс. рублей, пересказывает содержание видео «Медуза».