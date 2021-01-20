Навальный опубликовал расследование о «дворце Путина» под Геленджиком

19 января Алексей Навальный рассказал в YouTube о дворцовом комплексе, который считает резиденцией президента России Владимира Путина

Напомним, 17 января Навальный вернулся из Германии. На следующий день в актовом зале УВД Химок провели заседание, на котором политику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток. Подробнее почитать об этом можно в разборе Юга.ру. 19 января, через сутки после заседания, на его канале вышло новое расследование о «дворце Путина» в селе Прасковеевка под Геленджиком. Согласно расследованию ФБК (организация, признанная иноагентом на территории РФ), дворец площадью 17,7 тыс. кв. метров стоит около 100 млрд рублей. Строительство резиденции финансировали компании, которые связаны с друзьями президента России. Среди них также государственные компании «Роснефть» и «Транснефть», которые выделили деньги с помощью коррупционных схем.

В предисловии указывается, что это видео Навальный записал перед приездом в Россию. Однако выпустить его было решено позже — чтобы главный герой расследования не думал, что его боятся и потому выпускают видео из-за границы. Авторы рассказывают, что впервые о дворце стало известно в 2010 году, когда о нем рассказал бизнесмен Сергей Колесников. Он уточнял, что был вовлечен в строительство, и опубликовал договоры и строительные сметы. Он сообщил также, что возведение курировал бизнесмен Николай Шамалов в интересах Путина. Это вызвало крупный скандал в СМИ, после чего, по данным ФБК, Шамалов продал дворец предпринимателю Александру Пономаренко, а тот сообщил, что достроит его в качестве гостиничного комплекса. По данным ФБК, это была фиктивная продажа, так как Пономаренко заплатил за здание около 350 тыс. долларов. Позже одна из фирм Шамалова стала управляющей компанией на объекте. Прилегающий к территории дворца участок площадью 7 тыс. кв. метров принадлежит ФСБ, рассказали в фонде. Однако до 2068 года его передали компании, которой принадлежит дворец. В ФБК считают, что земли арендовали, чтобы создать буферную зону вокруг дворца. Расследователи отметили, что около мыса, на котором построен дворец, запрещено рыбачить, а над территорией находится бесполетная зона. Авторы видео утверждают, что заснять дворец с коптера у них получилось только с четвертого раза.