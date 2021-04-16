В Краснодаре работает художественная выставка «Сны и мифы»
В краснодарской галерее «Арт-Союз» 15 апреля открылась персональная художественная выставка Людмилы Байцаевой «Сны и мифы»
В экспозицию вошли 33 произведения, выполненных в технике горячей эмали. В основе работ медные или стальные пластины, на которые последовательно наносится множество слоев эмали, каждый из которых подвергается обжигу при температуре 830-850 °С.
Людмила Байцаева — член Союза художников России, заслуженный художник РФ. За свою карьеру участвовала в более чем 300 региональных, всероссийских и международных выставках, а также более 40 международных симпозиумов.
Галерея «Арт-Союз» находится в Краснодаре на улице Октябрьской, 51. Посетить выставку Людмилы Байцаевой «Сны и мифы» можно бесплатно до 12 мая.
Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в «Одном театре» доступна персональная экспозиция Натали Домнич «Мысли», в музее имени Коваленко демонстрируются работы Андрея Бандурина из серии «Гравитация», в музее Фелицына — фотографии Дмитрия Сеника под общим названием «Город, сон». Также в Краснодаре с 16 по 25 апреля пройдет масштабный фестиваль немецкой культуры в рамках Года Германии в России.
Кроме того, в арт-резиденции фонда искусства «Голубицкое» в Темрюкском районе работает экспозиция «Либо мир переполнен мусором, либо нашими воспоминаниями». Посетить ее можно бесплатно до 30 мая.