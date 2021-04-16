В Краснодаре работает художественная выставка «Сны и мифы»

В экспозицию вошли 33 произведения, выполненных в технике горячей эмали. В основе работ медные или стальные пластины, на которые последовательно наносится множество слоев эмали, каждый из которых подвергается обжигу при температуре 830-850 °С.

Людмила Байцаева — член Союза художников России, заслуженный художник РФ. За свою карьеру участвовала в более чем 300 региональных, всероссийских и международных выставках, а также более 40 международных симпозиумов.