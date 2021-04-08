В Краснодаре откроется выставка «Гравитация»

Андрей Бандурин — краснодарский художник и член Федерации космонавтики Кубани. На выставке будут представлены его работы с конца 1980-х по настоящее время. Лейтмотивом выставки стала идея творчества, как формы притяжения и гравитации, отметили в пресс-службе музея.

Автор разделил экспозицию на три блока. Первый объединен общей темой «Лабиринт Мироздания» и посвящен пространству и времени. Второй зал отражает реализм и работу с натуры. Третий блок демонстрирует проект «Фехтбух», в которой зрители увидят графические иллюстрации к современному учебнику по историческому фехтованию, выполненные одной линией.



В Федерации космонавтики Кубани рассказали, что выставка приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина.