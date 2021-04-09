В «Одном театре» Краснодара открылась выставка «Мысли»

Краснодарский край

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В краснодарском «Одном театре» 9 апреля открылась персональная выставка Натали Домнич «Мысли»

Проект объединяет живопись и театральное искусство. Посетители смогут не только посмотреть работы автора, но и проследить, что изменилось в восприятии картин после посещения спектакля.

«Это некий эксперимент для каждого зрителя, призывающий к раздумьям и внимательному восприятию своего внутреннего мира», — считают в пресс-службе «Одного театра».

Выставка будет работать в фойе до 22 апреля ежедневно с 15:00 до 20:00. «Один театр» находится по адресу улица Коммунаров, 268, литер В. Посещение бесплатное. Возрастное ограничение — 6+.

Напомним, до 18 апреля в музее имени Коваленко работает персональная экспозиция Андрея Бандурина «Гравитация». До 27 апреля в Plague Space можно посетить выставку, на которой отдельным объектом станет арт-пространство, расположенное внутри и на ярусах кошачьего домика. А до 3 июня в арт-пространстве «Сити-холл» можно увидеть скульптуру, фотографию, живопись, графику и инсталляцию под общим названием «Другие берега». Выставка посвящена пандемии.

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В «Одном театре» Краснодара открылась выставка «Мысли»
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