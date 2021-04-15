В Краснодаре пройдет масштабный фестиваль немецкой культуры

В кубанской столице из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений уже больше года не было крупных культурных событий. С 16 по 25 апреля в Краснодаре пройдет одно из самых масштабных культурных событий города 2021 года — Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка.

Краснодарский ЦСИ «Типография» подготовил специальную программу «Тренинг Фантазия». В нее вошли несколько выставок, перформансы, лекции, 24-часовой киномарафон. Почти все события бесплатные, но необходима предварительная регистрация.

«Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка в рамках Года Германии в России и культурная программа «Тренинг Фантазия» — это большое событие для Краснодара. Нам важно, что многие художники, которые участвуют в нашей выставке, впервые покажут свои работы в России именно на нашей площадке — в центре современного искусства «Типография». Полин Курнье Жардан и Джесси Дарлинг, Сиприен Гайяр и Джозафин Арнелл — мы представим их работы несмотря на закрытые границы и сложную эпидемиологическую ситуацию в мире. Это уникальная возможность увидеть их работы в Краснодаре — и хороший повод приехать ради этого специально из других городов», — прокомментировала Юга.ру куратор краснодарского ЦСИ «Типография» Елена Ищенко.

Куратор добавила, что считает важным поддерживать связи между двумя странами в этот сложный период, создавать ситуации для взаимодействия и совместной работы между теми, кто живет в России и Германии.

Также в одной из кофеен города запланирован разговорный клуб с участием языковых ассистентов Гёте-Института, а в музее имени Коваленко состоится спектакль-игра «Недвижимость», который поставит Лена Клабукова.

Все подробности о фестивале можно прочитать в большом материале портала Юга.ру.