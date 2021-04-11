В майские праздники между Сочи и Абхазией начнет курсировать ретропоезд
С конца апреля снова начнет курсировать туристический поезд «Сочи», который свяжет курорты Черноморского побережья
Туристический поезд «Сочи» (Туапсе — Гагра) оформлен в стиле советской эпохи. В состав поезда входят плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан и вагон-бар, в интерьере которых использовали элементы 1970-1980-х годов, например, игровой автомат «Морской бой». При этом в вагонах есть биотуалеты, кондиционеры, розетки и USB-разъемы.
Отдых в Абхазии:
Поезд начал курсировать в августе 2020 года, на новогодних праздниках он ходил до Кисловодска, а в мартовские выходные для его пассажиров устраивали экскурсии по достопримечательностям Абхазии.
Накануне РЖД анонсировали возобновление рейсов туристического поезда № 927/928 «Сочи». 29 апреля состав совершит разовую поездку сообщением Москва — Гагра, отправление с Казанского вокзала назначено на 22:50, прибытие в Гагру — 1 мая в 12:15.
Со 2 мая поезд выйдет на маршрут Туапсе — Сочи — Гагра. Он будет стартовать из Туапсе по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 5:30 и прибывать в Гагру в 11:40. Обратные рейсы из Гагры — по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:00, прибытие в Туапсе — на следующие сутки в 00:35.
Также запланированы укороченные маршруты — между Сочи и Гагрой: по понедельникам составы будут отправляться из Абхазии, по средам — из России. Поезд будет делать остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Веселое и Цандрипш.
Пассажиры смогут приобрести туры и ознакомиться с достопримечательностями Абхазии, в числе которых озеро Рица и Новый Афон, а также совершить обзорные экскурсии по Гагре, Сухуму и другим городам. Полную информацию о турмаршрутах можно получить в поездке, а чтобы купить экскурсионную программу, нужно обратиться к проводнику, уточнили в 9 апреля в пресс-службе СКЖД.
Как писали Юга.ру, в мае у россиян будет шесть праздничных выходных — в честь Праздника весны и труда (с 1 по 3 мая) и Дня Победы (с 8 по 10 мая). В связи с этим также выпадает две четырехдневных рабочих недели.