В майские праздники между Сочи и Абхазией начнет курсировать ретропоезд

Туристический поезд «Сочи» (Туапсе — Гагра) оформлен в стиле советской эпохи. В состав поезда входят плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан и вагон-бар, в интерьере которых использовали элементы 1970-1980-х годов, например, игровой автомат «Морской бой». При этом в вагонах есть биотуалеты, кондиционеры, розетки и USB-разъемы.

Поезд начал курсировать в августе 2020 года, на новогодних праздниках он ходил до Кисловодска, а в мартовские выходные для его пассажиров устраивали экскурсии по достопримечательностям Абхазии.

Накануне РЖД анонсировали возобновление рейсов туристического поезда № 927/928 «Сочи». 29 апреля состав совершит разовую поездку сообщением Москва — Гагра, отправление с Казанского вокзала назначено на 22:50, прибытие в Гагру — 1 мая в 12:15.

Со 2 мая поезд выйдет на маршрут Туапсе — Сочи — Гагра. Он будет стартовать из Туапсе по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 5:30 и прибывать в Гагру в 11:40. Обратные рейсы из Гагры — по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:00, прибытие в Туапсе — на следующие сутки в 00:35.