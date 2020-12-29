На новогодних каникулах поезд из Сочи будет курсировать в Кисловодск
В конце декабря туристический поезд «Сочи» связал Абхазию и Кисловодск
Туристический поезд «Сочи» (Туапсе — Гагра), оформленный элементами советской эпохи, начал курсировать 15 августа 2020 года. За это время он успел перевезти около 18 тыс. пассажиров. В нем есть кондиционеры, биотуалеты, розетки и usb-порты.
28 декабря состав начал ходить по новому маршруту, из Кисловодска. Поезд выходит в 17:15 и прибывает в Гагру на следующий день в 11:30. В обратном направлении из Гагры состав будет отправляться в 18:43 и прибывать в 11:38. Из Кисловодска последний поезд по этому маршруту выйдет 9 января, из Гагры — 10 января.
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В пути предусмотрены остановки на станциях Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир, Белореченская, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Цандрипшт.
В пресс-службе СКЖД указали, что расписание составлено таким образом, чтобы прибывающие из Ставропольского края туристы могли прибыть в Абхазию в первой половине дня и иметь целый день на прогулку. Вечером отдыхающие могут вернуться обратно. Путешествие по маршруту займет немного больше полутора суток.
Также у пассажиров есть возможность приобрести пакетный тур для просмотра достопримечательностей (Голубое озеро, озеро Рица и Реликтовый национальный парк). Для этого нужно обратиться к проводнику.
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