На новогодних каникулах поезд из Сочи будет курсировать в Кисловодск

Туристический поезд «Сочи» (Туапсе — Гагра), оформленный элементами советской эпохи, начал курсировать 15 августа 2020 года. За это время он успел перевезти около 18 тыс. пассажиров. В нем есть кондиционеры, биотуалеты, розетки и usb-порты.

28 декабря состав начал ходить по новому маршруту, из Кисловодска. Поезд выходит в 17:15 и прибывает в Гагру на следующий день в 11:30. В обратном направлении из Гагры состав будет отправляться в 18:43 и прибывать в 11:38. Из Кисловодска последний поезд по этому маршруту выйдет 9 января, из Гагры — 10 января.