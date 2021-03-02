С 6 по 8 марта по маршруту Туапсе – Гагра будет курсировать туристический поезд «Сочи»

Напомним, туристический поезд «Сочи» (Туапсе — Гагра) оформлен элементами советской эпохи и стилизован под 1970-1980-е годы. В составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны, вагоны СВ и с местами для сидения. Подвижной состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, розетками, USB-портами для подзарядки гаджетов. Поезд начал курсировать 15 августа 2020 года, а на новогодних праздниках ходил по обновленному маршруту — до Кисловодска.

В праздничные дни февраля и марта поезд продолжил работу. Из Туапсе с 6 по 8 марта состав будет отправляться в 5:20. Прибытие — в 11:30. Отправление в обратный путь из Гагры в 18:43, на вокзале в Туапсе поезд окажется на следующие сутки в 00:35.

В этот раз пассажирам поезда будут доступны новые туристические программы, которые предусматривают посещение различных достопримечательностей и памятных мест на Абхазии, сообщили 1 марта в пресс-службе СКЖД. Ранее туристы могли приобрести у проводника экскурсию к озеру Рица, а теперь — смогут выбирать туры из обширной наземной программы. В нее войдут однодневные и двухдневные поездки, в которые включены питание, трансфер, гиды и размещение в отелях. В рамках одного дня туристам предлагается отправиться в Новый Афон и Пицунду.

Кроме того, есть двухдневные туры. Тур «Два дня в Гагре» включает в себя посещение Рицинского Национального реликтового парка и Нового Афона на второй день, а «Два дня в Сухуме» предусматривает экскурсии по святым местам в столице Абхазии в первый день и поездку в Монастырский комплекс Нового Афона на второй день.