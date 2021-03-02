На мартовские праздники между Туапсе и Гагрой будет курсировать ретро-поезд, пассажиры которого смогут попасть на экскурсии по Абхазии

Абхазия, Краснодарский край

Распечатать

С 6 по 8 марта по маршруту Туапсе – Гагра будет курсировать туристический поезд «Сочи»

Напомним, туристический поезд «Сочи» (Туапсе — Гагра) оформлен элементами советской эпохи и стилизован под 1970-1980-е годы. В составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны, вагоны СВ и с местами для сидения. Подвижной состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, розетками, USB-портами для подзарядки гаджетов.

Поезд начал курсировать 15 августа 2020 года, а на новогодних праздниках ходил по обновленному маршруту — до Кисловодска.

Читайте также:

В праздничные дни февраля и марта поезд продолжил работу. Из Туапсе с 6 по 8 марта состав будет отправляться в 5:20. Прибытие — в 11:30. Отправление в обратный путь из Гагры в 18:43, на вокзале в Туапсе поезд окажется на следующие сутки в 00:35.

В этот раз пассажирам поезда будут доступны новые туристические программы, которые предусматривают посещение различных достопримечательностей и памятных мест на Абхазии, сообщили 1 марта в пресс-службе СКЖД.

Ранее туристы могли приобрести у проводника экскурсию к озеру Рица, а теперь — смогут выбирать туры из обширной наземной программы. В нее войдут однодневные и двухдневные поездки, в которые включены питание, трансфер, гиды и размещение в отелях.

В рамках одного дня туристам предлагается отправиться в Новый Афон и Пицунду.

Читайте также:

Кроме того, есть двухдневные туры. Тур «Два дня в Гагре» включает в себя посещение Рицинского Национального реликтового парка и Нового Афона на второй день, а «Два дня в Сухуме» предусматривает экскурсии по святым местам в столице Абхазии в первый день и поездку в Монастырский комплекс Нового Афона на второй день.

С полной информацией об экскурсиях пассажиры смогут ознакомиться в поезде. Чтобы купить их, нужно будет обратиться к проводнику. Заказать экскурсию можно до прибытия поезда на станцию Цандрипш. Стоимость — от 1 тыс. 400 рублей для взрослого человека и 650 рублей для ребенка.

дорога на курорт Железная дорога Поезда путешествия РЖД Сочи

Новости

Кадыров предложил своего родственника на пост мэра Грозного
На Кубани 26-летний водитель погиб в ДТП с «Газелью»
На сайте мэрии Геленджика появилось заявление об уходе Богодистова, но он назвал это фейком
В Сочи «Ласточка» насмерть сбила мужчину
На мартовские праздники между Туапсе и Гагрой будет курсировать ретро-поезд, пассажиры которого смогут попасть на экскурсии по Абхазии
Под Туапсе взорвалась машина с людьми

Лента новостей

Город для автомобилей или людей?
Сегодня, 08:01
Город для автомобилей или людей?
Как собираются развивать улицы в историческом центре Краснодара
«Вам лечение не нужно»
Вчера, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ
«Я просто очень счастлива»
Вчера, 16:10
«Я просто очень счастлива»
Жительница Кубани выиграла автомобиль

Реклама на портале