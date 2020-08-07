Между Туапсе и Гагрой запустят туристический поезд

Абхазия, Краснодарский край, Вся Россия

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7 августа возобновится железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией

Сообщение возобновится после четырех месяцев перерыва из-за пандемими коронавируса. 7 августа поезда выйдут из Москвы и Санкт-Петербурга, они прибудут в Сухум, столицу Абхазии, 9 августа. Предполагается, что поезд из столицы будет ежедневным. Гендиректор республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Алхас Вартагава сообщил ТАСС, что прибытие еще одного поезда из Самары ожидается 17 августа.

В компании добавили, что с 15 августа начнет ходить туристический поезд Туапсе — Гагра. Состав с 11 вагонами будет приходить в Гагру, после чего отдыхающих будут отвозить на экскурсии. Затем туристы на том же поезде отправятся обратно в Россию.

«Это сделано для того, чтобы туристы в более комфортных условиях могли приезжать в нашу республику и знакомиться с ее достопримечательностями», — сказал заместитель гендиректора АЖД Игорь Маргания.

Напомним, границы между странами открыли 1 августа. Спустя два дня власти Абхазии сообщили, что обеспокоены количеством прибывающих туристов и что в больницах может не хватить коек в случае рнаспространения коронавируса.

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