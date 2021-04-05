Бывшего главного архитектора Краснодара осудили на 4,5 года колонии. Но он там не пробудет ни дня

Первомайский районный суд Краснодара 5 апреля вынес приговор бывшему главному архитектору города Игорю Мазурку и отпустил его из зала суда

Напомним, в апреле 2018 года в Краснодаре арестовали директора городского департамента архитектуры и градостроительства Игоря Мазурка. Ему вменяли девять эпизодов превышения полномочий, которые повлекли нарушения прав дольщиков.

Чиновника сняли с поста, а спустя год после задержания его обвинили в превышении полномочий с причинением тяжких последствий за то, что он с января 2014 года по декабрь 2015-го незаконно выдал десять разрешений на строительство и реконструкцию жилых многоэтажек и других объектов капитального строительства. Также Мазурок выдал разрешения на строительство в границах археологических памятников «Городище ТЭЦ» и «Селище Пашковское — 2», что причинило городу и объектам культурного наследия ущерб в 7,5 млн рублей.

В начале февраля 2020 года суд не нашел оснований для дальнейшего содержания бывшего главного архитектора в СИЗО и выпустил его из-под ареста.

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5 апреля Первомайский районный суд Краснодара приговорил Игоря Мазурка к 4,5 годам колонии-поселения ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Однако с учетом пребывания под стражей и домашнего ареста подсудимого освободили от назначенного наказания, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.