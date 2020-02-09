Бывший архитектор Краснодара Мазурок вышел из СИЗО

Краснодарский край

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Краснодарский краевой суд в начале февраля выпустил из-под ареста бывшего главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка

Экс-директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Мазурка арестовали 18 апреля 2018 года. Его подозревали в девяти эпизодах превышения полномочий, которые повлекли нарушения прав дольщиков. По данным ФСБ, Мазурок выдавал разрешения на строительство в границах археологических памятников.

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В апреле 2019 года заместитель генпрокурора Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу Мазурка. Ему вменяли превышение полномочий по ч. 1. 286 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ за то, что он с января 2014 года по декабрь 2015-го незаконно выдал десять разрешений на строительство и реконструкцию жилых многоэтажек и других объектов капитального строительства.

9 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на «РИА Новости» сообщил, что суд не нашел оснований для дальнейшего содержания Мазурка в СИЗО и не удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении ареста.

В суде такое решение пояснили тем, что исходя из материалов дела, нельзя сделать выводы о том, что Мазурок, находясь на свободе, может скрыться от суда, оказать давление на участников дела или другим способом воспрепятствовать судопроизводству.

Архитектура Игорь Мазурок Недвижимость Суд Чиновники

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