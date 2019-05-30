Бывший главный архитектор Краснодара Мазурок не признал вину в суде

Игоря Мазурка задержали и арестовали в апреле 2018 года. Его обвиняют в десяти эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 1-3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия). Он якобы выдал разрешения на строительство домов с недостоверными и поддельными техусловиями, что впоследствии повлекло нарушение прав дольщиков, а также выдал разрешения на строительство в границах археологических памятников «Городище ТЭЦ» и «Селище Пашковское — 2» при согласовании проекта модернизации тепловой электростанции, что причинило городу и объектам культурного наследия ущерб в 7,5 млн рублей.

В ответном слове на первом заседании по делу подсудимый вину не признал.

«Обвинение понятно, виновным себя не признаю», — цитирует Мазурка «Интерфакс».

Адвокат экс-чиновника Николай Гнедых утверждает, что не доказана причинно-следственная связь между действиями Мазурка и наступившими последствиями: нарушением прав дольщиков и уничтожением объектов культурного наследия. Он требовал вернуть дело на доследование, но суд отклонил ходатайство, передает ТАСС.

В общении с журналистами Гнедых отметил, что Мазурок действовал исключительно в рамках своих полномочий и должностных инструкций, а поступавшие ему на утверждение пакеты документов полностью соответствовали установленным требованиям.

«У моего подзащитного не было оснований не доверять этим документам. Они подавались через систему МФЦ, и у Мазурка не было закрепленного законом права проводить проверку соответствия технических условий реальному положению дел. Кроме этого, мы будем доказывать, что в деле отсутствует причинно-следственная связь между подписанными решениями и причинением ущерба дольщикам вследствие прекращения строительства объектов», — заявил представитель защиты.

Что касается выводов следствия о разрушении культурного слоя и утраты ценных археологических артефактов при модернизации ТЭЦ, Гнедых заявил, что эти факты не установлены.

«Выводы экспертов, которые есть в деле, это результат проверки документов, которая проводилась без выезда специалистов на место. Ущерб посчитан приблизительно», — отметил адвокат.

Защита настаивает на том, что культурный слой был уничтожен еще в 50-е годы прошлого века при строительстве ТЭЦ, имевшей стратегическое значение для города.