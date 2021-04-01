В Краснодаре кафе и магазины на улице Ставропольской оформят в едином стиле

Краснодарский край

Распечатать

Власти Кубани 31 марта представили дизайн-код магазинов и заведений общепита на гостевом маршруте по улице Ставропольской в Краснодаре

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель сообщил о решении оформить в едином стиле все здания потребительской сферы, которые расположены на гостевом маршруте Краснодара — от аэропорта до центра города. Он отметил, что это должны быть понятные требования, которые сделают город привлекательнее и не доставят сложностей предпринимателям.

Читайте также:

Проект архитектурного облика гостевого маршрута по улице Ставропольской будут дорабатывать в течение двух-трех недель, после чего его представят предпринимательскому сообществу, сообщили 31 марта в пресс-службе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Кроме того, департамент архитектуры Краснодара разработал методичку по правилам благоустройства и памятку о размещении вывесок без нарушений.

Напомним, весной 2019 года главный архитектор Краснодара Наталья Машталир презентовала дизайн-код города — свод технических рекомендаций, разработанный департаментом архитектуры. Дизайн-код определяет единый стиль оформления фасадов и вывесок и призван избавить город от визуального мусора.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в декабре 2020 года мэрия Краснодара запустила сайт с методичками по дизайн-коду. А в марте врасти рассказали, что в городе уже оформили здания на пересечении улиц Красной и Северной с учетом рекомендаций главного архитектора.

Архитектура Благоустройство Дизайн Краснодар Общепит Реклама

Новости

Власти Анапы рассказали, что удалось сделать с самостроями за семь месяцев
В Краснодаре столкнулись пять машин, одна из них перевернулась
В Краснодаре кафе и магазины на улице Ставропольской оформят в едином стиле
Под Краснодаром сотрудница полиции насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе
Росавиция запретила вылеты в Турцию из Краснодара. Узнали почему
В мае россияне будут отдыхать 12 дней

Лента новостей

Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Сегодня, 18:07 Партнерский
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
Вчера, 16:26
«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
Как изменится «Аврора» по плану Галицкого?
«А на море чистый песок»
Вчера, 16:36
«А на море чистый песок»
Экопляж откроется этим летом в Анапе

Реклама на портале