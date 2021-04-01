В Краснодаре кафе и магазины на улице Ставропольской оформят в едином стиле

Власти Кубани 31 марта представили дизайн-код магазинов и заведений общепита на гостевом маршруте по улице Ставропольской в Краснодаре

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель сообщил о решении оформить в едином стиле все здания потребительской сферы, которые расположены на гостевом маршруте Краснодара — от аэропорта до центра города. Он отметил, что это должны быть понятные требования, которые сделают город привлекательнее и не доставят сложностей предпринимателям.

Проект архитектурного облика гостевого маршрута по улице Ставропольской будут дорабатывать в течение двух-трех недель, после чего его представят предпринимательскому сообществу, сообщили 31 марта в пресс-службе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Кроме того, департамент архитектуры Краснодара разработал методичку по правилам благоустройства и памятку о размещении вывесок без нарушений.