В Краснодаре сняли баннеры со здания Органного зала, которые висели там 10 лет

В центре Краснодара в конце мая сняли вывески с фасада Органного зала на улице Красной

В неофициальном инстаграме отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства «Дизайн-код Краснодара» 29 мая показали, как выглядел Органный зал в 2010, 2014 и 2017 году. В течение этих лет на верхней части здания висел длинный плакат с изображениями флагов России, Кубани и Краснодара. Также посередине, во всю длину фасада, находился еще один баннер: в разные годы в этом месте побывали изображения советского солдата, поднимающего флаг над Берлином, и двух памятников Екатерине II, установленные в Краснодаре.

В мэрии сообщили, что сняли баннеры, и показали здание без них.

«Невероятные образцы советского модернизма мало ценятся в сегодняшней России. Завешиваются баннерами, обшиваются вентфасадом. Тогда как иностранные гости восхищаются именно этой архитектурой», — отметили в департаменте.

Как писали Юга.ру, другой баннер, который находится на здании с часами напротив мэрии, признали незаконным еще в 2014 году. В декабре 2019 года мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что, если сейчас снять его с фасада дома, «все упадут в обморок» из-за удручающего состояния внешней части здания. А в январе 2020-го баннер сняли и у жителей города ненадолго появилась возможность увидеть фасад.