В Краснодаре сняли баннеры со здания Органного зала, которые висели там 10 лет

Краснодарский край

Распечатать

В центре Краснодара в конце мая сняли вывески с фасада Органного зала на улице Красной

В неофициальном инстаграме отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства «Дизайн-код Краснодара» 29 мая показали, как выглядел Органный зал в 2010, 2014 и 2017 году. В течение этих лет на верхней части здания висел длинный плакат с изображениями флагов России, Кубани и Краснодара. Также посередине, во всю длину фасада, находился еще один баннер: в разные годы в этом месте побывали изображения советского солдата, поднимающего флаг над Берлином, и двух памятников Екатерине II, установленные в Краснодаре.

Читайте также:

В мэрии сообщили, что сняли баннеры, и показали здание без них.

«Невероятные образцы советского модернизма мало ценятся в сегодняшней России. Завешиваются баннерами, обшиваются вентфасадом. Тогда как иностранные гости восхищаются именно этой архитектурой», — отметили в департаменте.

Как писали Юга.ру, другой баннер, который находится на здании с часами напротив мэрии, признали незаконным еще в 2014 году. В декабре 2019 года мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что, если сейчас снять его с фасада дома, «все упадут в обморок» из-за удручающего состояния внешней части здания. А в январе 2020-го баннер сняли и у жителей города ненадолго появилась возможность увидеть фасад.

View this post on Instagram

2010 ������ 2014 ������ 2017 ������ 2020 ������ Помните, мы обещали снять все баннеры с нашего фасада? Сделали ������ Невероятные образцы советского модернизма мало ценятся в сегодняшней России. Завешиваются баннерами, обшиваются вентфасадом. Тогда как иностранные гости восхищаются именно этой архитектурой. ������ Как вам? Нам кажется, здание не узнать!

A post shared by Дизайн-код Краснодара (@design_kod_krd) on

Архитектура Благоустройство Дизайн История Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Бывшего главврача больницы в Адыгее обвинили во взятке
В Краснодаре сняли баннеры со здания Органного зала, которые висели там 10 лет
В Новороссийске в июне продолжат планово отключать горячую воду, несмотря на пандемию
В Краснодаре на Гидрострое начали строить новую дорогу
В Майкопе у беременной нашли коронавирус и продезинфицировали роддом
В Краснодаре начали планово отключать горячую воду. Хотя власти говорили не делать этого в карантин

Лента новостей

Статьи Партнерский

Новороссийск зовет

Большой тест-экскурсия по черноморскому городу-герою

Статьи

Эстетика и настроение

«Пятёрочка» предлагает собрать коллекцию дизайнерских бокалов

Краснодарский мединститут высшего сестринского образования ликвидируют

Что происходит и как быть студентам?

Реклама на портале