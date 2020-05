В Краснодаре сняли баннеры со здания Органного зала, которые висели там 10 лет

View this post on Instagram

2010 ������ 2014 ������ 2017 ������ 2020 ������ Помните, мы обещали снять все баннеры с нашего фасада? Сделали ������ Невероятные образцы советского модернизма мало ценятся в сегодняшней России. Завешиваются баннерами, обшиваются вентфасадом. Тогда как иностранные гости восхищаются именно этой архитектурой. ������ Как вам? Нам кажется, здание не узнать!