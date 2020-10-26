На совещании в администрации Краснодара 26 октября обсудили проблему большого количества рекламных указателей на улицах города

На городской планерке глава Краснодара Евгений Первышов обратил внимание на то, что по всему городу установлены рекламные указатели.

«Весь город в этих столбах, уже ни пройти, ни проехать», — посетовал мэр.

Он отметил, что департамент транспорта и дорожного хозяйства также устанавливает городские указатели, на которые «никто не смотрит», потому что человек ориентируется на маршрут, который ему прокладывает навигатор в телефоне.

Первышов поручил вице-мэру Евгению Наумову навести «в этой части порядок», пересмотреть правовые основания для установки таких конструкций.