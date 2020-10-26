«Визуальный мусор надо убирать». Первышов распорядился очистить Краснодар от рекламных указателей и объявлений
На совещании в администрации Краснодара 26 октября обсудили проблему большого количества рекламных указателей на улицах города
На городской планерке глава Краснодара Евгений Первышов обратил внимание на то, что по всему городу установлены рекламные указатели.
«Весь город в этих столбах, уже ни пройти, ни проехать», — посетовал мэр.
Он отметил, что департамент транспорта и дорожного хозяйства также устанавливает городские указатели, на которые «никто не смотрит», потому что человек ориентируется на маршрут, который ему прокладывает навигатор в телефоне.
Первышов поручил вице-мэру Евгению Наумову навести «в этой части порядок», пересмотреть правовые основания для установки таких конструкций.
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«Надо это все сокращать, надо зачищать улицы, не должны они быть завешаны столбами, бесконечными объявлениями. Визуальный мусор надо убирать. Пользы от этого никакой. Визуально и физически это просто мешает. На тротуарах повсеместно расположены они, надо в этой части наводить порядок», — заключил глава краевого центра.
Как писали Юга.ру, 29 мая 2019 года власти Краснодара представили инструкцию по размещению вывесок на зданиях, позже были разработаны новые правила информационного оформления салона и бортов общественного транспорта, а также остановок.
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