Появился сайт с методичками по краснодарскому дизайн-коду
В конце декабря мэрия Краснодара создала сайт, на котором собраны рекомендации по оформлению зданий
Напомним, дизайн-код — это свод технических рекомендаций, разработанный городским департаментом архитектуры. Весной 2019 года его презентовала главный архитектор города Наталья Машталир. Дизайн-код определяет единый стиль оформления фасадов и вывесок и призван избавить город от визуального мусора.
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21 декабря 2020 года стало известно о том, что в интернете появился сайт краснодарского дизайн-кода. На нем описаны методические рекомендации по оформлению торговых объектов, летних кафе и жилых домов. Также в формате PDF-файлов можно найти информацию о благоустройстве входных групп, кованых крылечек и новогоднем оформлении. Кроме того, предприниматели и владельцы могут узнать порядок обращений по интересующему вопросу в соответствующие ведомства.
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