Появился сайт с методичками по краснодарскому дизайн-коду

21 декабря 2020 года стало известно о том, что в интернете появился сайт краснодарского дизайн-кода. На нем описаны методические рекомендации по оформлению торговых объектов, летних кафе и жилых домов. Также в формате PDF-файлов можно найти информацию о благоустройстве входных групп, кованых крылечек и новогоднем оформлении. Кроме того, предприниматели и владельцы могут узнать порядок обращений по интересующему вопросу в соответствующие ведомства.