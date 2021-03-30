Мэр Краснодара выступил в суде по уголовному делу за «фейк» о ковидных пропусках

Глава Краснодара Евгений Первышов 30 марта выступил в роли свидетеля по уголовному делу против Татьяны Захаровой, которую обвинили в распространении «фейка»

Что не так с пропусками? Напомним, с 31 марта по 23 мая из-за карантина перемещаться по Краснодару могли только люди со спецпропусками. Сначала нужно было иметь по два документа: личный и отдельный для машины, если необходимо было ездить. Однако 4 апреля в краевой столице для водителей оставили только желтые пропуска — то есть, если у местного жителя был пропуск для машины, то личный ему уже не был нужен. Позже городские власти изменили схему выдачи личных пропусков, при этом глава Краснодара Евгений Первышов заявлял, что продлил действие старых до 12 апреля — чтобы избежать спешки и штрафов.

Что сделала общественница? 12 апреля, когда старые пропуска должны были прекратить свое действие по заявлению Первышова, председатель общественного совета Юбилейного микрорайона Татьяна Захарова написала в своем фейсбуке, что мэр приказал аннулировать старые пропуска и выдать новые. Женщина сообщила, что водителям придется получить новые образцы документов, за которыми следует обращаться в администрации округов. В тот же день в мэрии Краснодара сообщили, что эта информация — фейк. Выданные ранее желтые пропуска, как на машину, так и личные, продолжили действовать в период карантина.

За это на Захарову завели уголовное дело? 2 июня 2020-го Захарова в своем фейбуке сообщила, что следственный комитет в Краснодаре возбудил против нее уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации). Общественницу отправили под подписку о невыезде. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, следователь отдела по расследованию особо важных дел установил, что информация из поста Захаровой была заведомо ложной, опубликованной под видом достоверной, и представляла угрозу для жизни и безопасности граждан. Женщина заявила о начале голодовки из-за «произвола», а адвокат Михаил Беньяш добавил, что дело возбудили еще 22 апреля, однако выдали его только в июне.

Что случилось сегодня? 30 марта в Краснодаре прошло судебное заседание по делу Захаровой. На него в качестве свидетеля пригласили главу Краснодара. Накануне Беньяш опубликовал в своем телеграм-канале голосование, в котором спросил мнение людей: придёт ли мэр на суд. Только 8% из 147 человек ответили утвердительно, еще более 80% предположили, что Первышова на заседании не будет.