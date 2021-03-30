Фонтаны в Геленджике будут работать весь год

Глава Геленджика Алексей Богодистов 30 марта сообщил, что фонтаны на курорте будут работать круглый год

Богодистов объявил, что в Геленджике решили уйти от традиции включать фонтаны только к майским праздникам. 30 марта мэр города сообщил в своем телеграм-канале, что уже дал поручение коммунальщикам подготовить фонтаны к включению в ближайшие дни.

Самый сложный фонтан курорта — на Лермонтовском бульваре — уже почистили. Его пообещали включить вечером 30 марта и проверить все механизмы.

Глава Геленджика уточнил, что причиной для остановки работы фонтанов может стать только минусовая температура и профилактические работы.