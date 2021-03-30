Фонтаны в Геленджике будут работать весь год
Глава Геленджика Алексей Богодистов 30 марта сообщил, что фонтаны на курорте будут работать круглый год
Богодистов объявил, что в Геленджике решили уйти от традиции включать фонтаны только к майским праздникам. 30 марта мэр города сообщил в своем телеграм-канале, что уже дал поручение коммунальщикам подготовить фонтаны к включению в ближайшие дни.
Самый сложный фонтан курорта — на Лермонтовском бульваре — уже почистили. Его пообещали включить вечером 30 марта и проверить все механизмы.
Глава Геленджика уточнил, что причиной для остановки работы фонтанов может стать только минусовая температура и профилактические работы.
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Отметим, что в Геленджике не первый год длятся проблемы с водоснабжением, в том числе во время курортного сезона. Так, например, летом 2020 года из-за засухи график подачи воды сократили до полутора часов в день. Сейчас на побережье периодически ограничивают подачу воды из-за строительства новой ветки водопровода.
В декабре 2020 года президент России Владимир Путин рассказал, что в Геленджике не было разделения между канализационным сбросом и ливневкой, и пообещал решить проблему с водоснабжением на курорте. А телеведущая Алена Водонаева, которая купила квартиру в Геленджике, заявила о намерении биться за воду в городе и назвала себя занозой в заднице губернатора Кубани.
А в середине марта департамент по недропользованию по ЮФО объявил конкурс и пообещал заплатить 34 млн рублей тому, кто найдет воду для Геленджика.