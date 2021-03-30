В Новороссийске ограничат подачу воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе
В Новороссийске в конце марта будут подавать воду в сокращенном режиме
Предприятие «Кубаньводкомплекс», обслуживающее Троицкий групповой водопровод (ТГВ), начало аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе №2. 31 марта снизят подачу воды на 50%. Из-за этого МУП «Водоканал Новороссийска» будет подавать холодную воду абонентам в следующем режиме:
- 30 марта 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00;
- 31 марта с 6:00 до 7:30 и с 18:00 до 19:30;
- 1 апреля с 6:00 до 8:00, вечерняя подача в штатном режиме.
В пресс-службе мэрии Новороссийска отметили 29 марта, что выход на плановый режим подачи воды ожидается в течение шести часов после окончания работ. Жителям города будут подвозить воду автоцистернами.
Напомним, накануне власти Новороссийска сообщали о завершении второго этапа ремонта ТГВ.
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