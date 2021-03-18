Югнедра готовы заплатить 34 млн рублей тому, кто найдет воду для Геленджика и Новороссийска

В ЮФО объявили конкурс на поиски и оценку подземных вод для обеспечения водоснабжения в Геленджике и Новороссийске — СМИ

Напомним, проблемы с водоснабжением в городах на Черноморском побережье начались несколько лет назад. Например, во время карантина в мае 2020 года из-за засухи и износа сетей на Троицком групповом водоводе в Геленджике ограничили подачу холодной воды до шести часов в сутки, а в конце июля вовсе сократили до полутора часов.

Сокращенный режим водоснабжения в черноморских городах длился всю осень, а в начале декабря новороссийцев предупредили, что вода в их домах будет появляться на три часа в сутки. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря пообещал решить проблемы с водоснабжением в Крыму и на Кубани.