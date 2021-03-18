Югнедра готовы заплатить 34 млн рублей тому, кто найдет воду для Геленджика и Новороссийска

Краснодарский край

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В ЮФО объявили конкурс на поиски и оценку подземных вод для обеспечения водоснабжения в Геленджике и Новороссийске — СМИ

Напомним, проблемы с водоснабжением в городах на Черноморском побережье начались несколько лет назад. Например, во время карантина в мае 2020 года из-за засухи и износа сетей на Троицком групповом водоводе в Геленджике ограничили подачу холодной воды до шести часов в сутки, а в конце июля вовсе сократили до полутора часов.

Сокращенный режим водоснабжения в черноморских городах длился всю осень, а в начале декабря новороссийцев предупредили, что вода в их домах будет появляться на три часа в сутки. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря пообещал решить проблемы с водоснабжением в Крыму и на Кубани.

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Конкурс объявил департамент по недпропользованию по Южному федеральному округу, сообщил 18 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт поисковой системы тендеров и закупок Bicotender.

Согласно документам, за 34 млн рублей исполнители должны будут найти новые месторождения подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения жителей Геленджика и Новороссийска на расстоянии не более 25 км от городов.

Планируется, что работы выполнят в три этапа, и закончат до конца 2023 года. За это время исполнитель проведет гидрологические, геофизические, опытно-фильтрационные работы и лабораторные исследования. Также ему придется оценить запасы питьевых подземных вод и представить отчет на государственную экспертизу.

Кроме того, в обязанности исполнителя входит привлечение субподрядчиков из малого предпринимательства или некоммерческих организаций.

Водоснабжение Геленджик Новороссийск

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