В Темрюке от отека мозга умер младенец, которого положили в больницу с расстройством желудка

Краснодарский край

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23 марта СК Кубани сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти новорождённого в больнице

18 марта в паблике «Жесть Краснодара и края» опубликовали пост, в котором местная жительница обвинила врачей Темрюкской ЦРБ в халатности, из-за которой умер ее новорожденный ребенок.

Со слов женщины, 1 февраля они с мужем обратились в амбулаторию станицы Голубицкой с жалобами на состояние их месячного сына. В этот же день ребенка госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ и поставили диагноз «расстройство ЖКТ». 

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За те сутки, что младенец находился в больнице, врач так и не осмотрел его, а медперсонал советовал родителям не переживать. Всё это время в отделении были только медсестры. Они сделали несколько капельниц с глюкозой, магнием и антибиотиками «против рвоты», но пациенту становилось хуже. На следующее утро ребенка положили в реанимацию, а через час врачи сказали родителям, что их сын умер.

Предварительной причиной смерти младенца стал отек головного мозга.

23 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия для выяснения причин гибели ребенка.

В пресс-службе регионального минздрава порталу Юга.ру рассказали, что сейчас идет следствие: все документы изъяли, а комментарии по этой теме могут препятствовать ходу проверки. В ведомстве заявили, что предоставят комментарий только после того, как правоохранительные органы закончат работу.

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В прошлом году на Кубани произошла похожая трагедия. В больнице Староминского района умерла роженица и ее ребёнок. После этого еще несколько пациенток пожаловались в прокуратуру на работу местных роддома и гинекологии и рассказали журналистам свои истории неудачного лечения. После этого СК завел уголовное дело.

Дети Медицина смерть Темрюкский район

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