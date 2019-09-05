В инфекционной больнице в Краснодаре умер годовалый мальчик. СК проводит проверку

Краснодарский край

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В Краснодаре выясняют обстоятельства смерти годовалого пациента в детской краевой инфекционной больнице

Пациент, которому было 1 год и 11 месяцев, скончался в реанимации 18 июля. Экспертиза показала, что мальчик умер от полиорганной недостаточности и синдрома Рейе (острая печеночная недостаточность и энцефалопатия — поражение головного мозга). Как пишет «Комсомольская правда», в больницу он поступил с осложнением после ОРВИ.

Первый раз мать привезла его в больницу 14 июля. Ребенка положили в коридор лечебницы, так как в отделении не было свободных боксов. Дежурный врач осмотрел ребенка и назначил экспресс-анализ. Кровь показала вирусную инфекцию. После укола антибиотика женщина решила увезти сына домой, так как рядом положили пациента с коклюшем, а ее ребенок не был привит.

Вечером 16 июля она вызвала скорую из-за очень высокой температуры у сына. Их вновь отвезли в инфекционную больницу, где за ночь сделали пять уколов с жаропонижающим, но температура не падала.

«Я просила дежурную медсестру вызвать врача, сделать ребенку рентген. Говорила, что с ним творится что-то страшное. Я кричала и рыдала, но в ответ слышала только, что должна дождаться обхода», — рассказала женщина.

Врач пришла утром и, по словам женщины, пожурила ее за излишнюю нервозность и предложила воспользоваться помощью психолога. Через два часа врач привела реаниматолога, мальчика положили в реанимацию. Спустя сутки он скончался.

В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что для выяснения обстоятельств гибели ребенка назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ВГТРК «Кубань»«Регион online» и «КП» писали, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако в пресс-службе эту информацию не подтвердили.

Дети Здравоохранение Краснодар Медицина смерть

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