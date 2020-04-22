Кубанские депутаты изменили законы о диспансеризации и рынке труда Кубани во время карантина
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии 22 апреля решили приостановить диспансеризацию и информировать граждан о рынке труда
Депутаты внесли изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Председатель профильного комитета ЗСК Николай Петропавловский рассказал, что внесение изменений обсуловлено принятием федеральных и краевых актов из-за распространения коронавируса. Теперь в крае временно приостанавливают проведение профилактических медосмотров и диспансеризации. При этом экстренную и неотложную медицинскую помощь в поликлиниках будут оказывать в обычном режиме. Кроме того, для тестирования групп риска на выявление коронавируса устанавливают нормативы объема исследования на одно застрахованное лицо и финансового обеспечения на одно исследование.
«Сегодня группа риска — это уже не только люди, непредусмотрительно съездившие в страны с высоким уровнем заболеваемости. Это все те, кто находится на переднем крае войны с коронавирусной инфекцией, — в первую очередь врачи. А также полицейские, работники неостанавливаемых производств, продавцы в магазинах, аптеках, которые каждый день контактируют с сотнями людей, транспортники и многие другие», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Кроме того, депутаты внесли изменения в закон «Об органах труда и занятости населения Краснодарского края». Они предусматривают совершенствование механизма информирования о положении на рынке труда и организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Раньше такие мероприятия проводились в рамках оказания госуслуг, осуществляемых по запросам заявителей.
По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, борьба с коронавирусом влечет за собой сокращение производств и временное закрытие предприятий. Поэтому теперь органы труда и занятости будут информировать население о положении на рынке труда, проведении ярмарок вакансий для тех, кому нужно заработать, сообщили в пресс-службе ЗСК.
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