Кубанские депутаты изменили законы о диспансеризации и рынке труда Кубани во время карантина

Депутаты внесли изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Председатель профильного комитета ЗСК Николай Петропавловский рассказал, что внесение изменений обсуловлено принятием федеральных и краевых актов из-за распространения коронавируса. Теперь в крае временно приостанавливают проведение профилактических медосмотров и диспансеризации. При этом экстренную и неотложную медицинскую помощь в поликлиниках будут оказывать в обычном режиме. Кроме того, для тестирования групп риска на выявление коронавируса устанавливают нормативы объема исследования на одно застрахованное лицо и финансового обеспечения на одно исследование.

«Сегодня группа риска — это уже не только люди, непредусмотрительно съездившие в страны с высоким уровнем заболеваемости. Это все те, кто находится на переднем крае войны с коронавирусной инфекцией, — в первую очередь врачи. А также полицейские, работники неостанавливаемых производств, продавцы в магазинах, аптеках, которые каждый день контактируют с сотнями людей, транспортники и многие другие», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.