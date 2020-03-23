Коронавирус помешал провести в России диспансеризацию населения

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории России временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением правительства России от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения России», — говорится в распоряжении.

Теперь федеральный и региональные фонды Обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации и Росздравнадзор должны проинформировать об этом россиян.

Коронавирус — возбудителя ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

На момент публикации новости известно о 353,6 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 100,4 тыс. выздоровевших и более 15,4 тыс. умерших. В России коронавирус диагностирован у 438 граждан.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».