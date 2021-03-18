Глава Роспотребнадзора предположила, что к лету ковидные меры ослабят

Краснодарский край

Распечатать

18 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала вероятность улучшения эпидситуации в России

Напомним, пандемию коронавируса объявили 11 марта 2020 года. После этого многие страны мира начали закрывать границы и вводить карантинные ограничения. При этом в летний сезон в Краснодарском крае меры начали постепенно ослаблять, смягчение противоковидного режима продолжилось и в марте 2021 года. Так, сегодня глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил о скором открытии ресторанов внутри ТРЦ и увеличении заполняемости кинозалов и стадионов до 50%.

Также 18 марта в Роспотребнадзоре рассказали о дальнейших перспективах ослабления коронавирусных мер. Глава ведомства Анна Попова отметила, что отмена определенных ограничений продолжается.

Читайте также:

«И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это всё планируется, всё будет, если мы все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», — процитировал главу Роспотребнадзора ТАСС.

Попова добавила, что уход от масочного режима пока не обсуждается. По ее словам, ношение масок, мытье рук, дезинфекция поверхностей и помещений всё еще необходимы. При этом она добавила, что сегодня офис считается безопасным местом с точки зрения возможности заражения.

Руководительница ведомства подытожила, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, хотя и остается напряженной.

Коронавирус Роспотребнадзор

Все материалы по теме:

Новости

В Сочи «Ласточки» из аэропорта до «Розы Хутор» будут ходить по новому расписанию
Глава Роспотребнадзора предположила, что к лету ковидные меры ослабят
Жители Кубани снова смогут попасть на диспансеризацию, которую год назад отменили из-за ковида
Власти Краснодара объяснили, почему не все общественные туалеты открылись вовремя
Жительница Краснодара нашла в своем гараже склад боеприпасов
В 2021 году на Кубани проведут парад Победы, но не как обычно

Лента новостей

«Зима была самой обычной»
Вчера, 10:21
«Зима была самой обычной»
Профессиональный метеоролог развеивает ложные впечатления об итогах минувшего сезона

Опрос от Юга.ру

Поставьте оценку погоде кубанской зимы-2020/21

ответить и посмотреть результаты

Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из‑за COVID-19
15 марта, 17:04
Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из‑за COVID-19
Вспомним, что произошло за это время

Реклама на портале