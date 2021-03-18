Глава Роспотребнадзора предположила, что к лету ковидные меры ослабят

Напомним, пандемию коронавируса объявили 11 марта 2020 года. После этого многие страны мира начали закрывать границы и вводить карантинные ограничения. При этом в летний сезон в Краснодарском крае меры начали постепенно ослаблять, смягчение противоковидного режима продолжилось и в марте 2021 года. Так, сегодня глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил о скором открытии ресторанов внутри ТРЦ и увеличении заполняемости кинозалов и стадионов до 50%.

«И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это всё планируется, всё будет, если мы все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», — процитировал главу Роспотребнадзора ТАСС.

Попова добавила, что уход от масочного режима пока не обсуждается. По ее словам, ношение масок, мытье рук, дезинфекция поверхностей и помещений всё еще необходимы. При этом она добавила, что сегодня офис считается безопасным местом с точки зрения возможности заражения.

Руководительница ведомства подытожила, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, хотя и остается напряженной.