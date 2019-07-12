Яблоновский мост закрыли для большегрузов

Яблоновский мост, связывающий Краснодар с Адыгеей, 12 июля закрыли для движения большегрузных машин из-за его технического состояния

Запрет на въезд будет действовать для транспортных средств массой более 4 тонн.

Водителям грузовиков и пассажирских автобусов предложили въезжать в город через Тургеневский мост. Тем, кто идет транзитом через Краснодар, рекомендовали ехать по Южному обходу.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00, утром заторы на дорогах Краснодара составили 4 балла. При этом на въезде в город со стороны Яблоновского и Тургеневского мостов скопились машины. Проект «Яндекс.Терминал» сообщил, что утром пятницы на дорогах краевого центра неожиданно свободно: общий балл в городе — 3 балла, что на 2 балла ниже обычного.