Яблоновский мост закрыли для большегрузов
Яблоновский мост, связывающий Краснодар с Адыгеей, 12 июля закрыли для движения большегрузных машин из-за его технического состояния
Запрет на въезд будет действовать для транспортных средств массой более 4 тонн.
Водителям грузовиков и пассажирских автобусов предложили въезжать в город через Тургеневский мост. Тем, кто идет транзитом через Краснодар, рекомендовали ехать по Южному обходу.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00, утром заторы на дорогах Краснодара составили 4 балла. При этом на въезде в город со стороны Яблоновского и Тургеневского мостов скопились машины. Проект «Яндекс.Терминал» сообщил, что утром пятницы на дорогах краевого центра неожиданно свободно: общий балл в городе — 3 балла, что на 2 балла ниже обычного.
Как сообщали Юга.ру, в мае директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимир Архипов рассказал, что на подъездах к Яблоновском мосту установят металлические габаритные рамы высотой 3 метра. Вместе с ними появятся дополнительные дорожные знаки.
Замглавы Краснодара Артем Доронин назвал закрытие Яблоновского моста сложным решением, которое повлияет на транспортное сообщение и пассажирские перевозки между населенными пунктами Краснодарского края и Адыгеи. Однако, по его словам, из-за технического состояния моста его все же необходимо закрыть для грузовиков.
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