Первышов захотел, чтобы школьников Краснодара кормили продуктами кубанских производителей

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 17 марта рассказал о жалобах на качество школьного питания

Мэр Евгений Первышов 17 марта в своем телеграм-канале напомнил, что сейчас подходит к концу третья четверть учебного года. В связи с этим он рассказал, что родители детей жалуются на качество питания в школах и детсадах города. 

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«Проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что часть продуктов завозится вообще из других регионов, которые по логистике находятся гораздо дальше кубанских предприятий. Но почему там продукция получается дешевле? Встает вопрос качества продуктов», — уточнил Первышов.

По его мнению, необходимо обеспечить поставки качественной местной продукции и взаимодействовать с кубанскими производителями.

Централизованно в Краснодаре закупкой продуктов занимается только Комбинат школьного питания №1 и два-три частных КШП. Остальные школы и детсады в большинстве работают напрямую с поставщиками. По словам мэра, крупные производители не хотят выполнять мелкие заказы, поэтому ими занимаются те, кто снижает стоимость за счет качества.

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Первышов решил, что надо восстановить советскую систему и создать единый муниципальный логистический комплекс, который будет закупать централизованно продукцию кубанских производителей. Возможно, для этого на базе городского логистического центра запустят курсы повышения квалификации, чтобы специалисты были компетентны в приготовлении блюд для школ и детсадов.

Напомним, в конце января в Крымском районе 33 школьника пожаловались на отравление. Прокуратура начала проверку, а из столовой изъяли продукты, чтобы проверить их качество. Выяснилось, что питание в учебное учреждение поставлял индивидуальный предприниматель.

Ранее Юга.ру писали, что в соседнем регионе, — в Адыгее, еще в 2019 году решили ввести единый стандарт школьного питания. Летом 2020 года стало известно, что республика получит 105 млн рублей на бесплатное питание детей, а в меню хотели даже включить адыгейский сыр.

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