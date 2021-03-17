Первышов захотел, чтобы школьников Краснодара кормили продуктами кубанских производителей

Мэр Евгений Первышов 17 марта в своем телеграм-канале напомнил, что сейчас подходит к концу третья четверть учебного года. В связи с этим он рассказал, что родители детей жалуются на качество питания в школах и детсадах города.

«Проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что часть продуктов завозится вообще из других регионов, которые по логистике находятся гораздо дальше кубанских предприятий. Но почему там продукция получается дешевле? Встает вопрос качества продуктов», — уточнил Первышов.

По его мнению, необходимо обеспечить поставки качественной местной продукции и взаимодействовать с кубанскими производителями.

Централизованно в Краснодаре закупкой продуктов занимается только Комбинат школьного питания №1 и два-три частных КШП. Остальные школы и детсады в большинстве работают напрямую с поставщиками. По словам мэра, крупные производители не хотят выполнять мелкие заказы, поэтому ими занимаются те, кто снижает стоимость за счет качества.