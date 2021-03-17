Первышов захотел, чтобы школьников Краснодара кормили продуктами кубанских производителей
Глава Краснодара Евгений Первышов 17 марта рассказал о жалобах на качество школьного питания
Мэр Евгений Первышов 17 марта в своем телеграм-канале напомнил, что сейчас подходит к концу третья четверть учебного года. В связи с этим он рассказал, что родители детей жалуются на качество питания в школах и детсадах города.
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«Проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что часть продуктов завозится вообще из других регионов, которые по логистике находятся гораздо дальше кубанских предприятий. Но почему там продукция получается дешевле? Встает вопрос качества продуктов», — уточнил Первышов.
По его мнению, необходимо обеспечить поставки качественной местной продукции и взаимодействовать с кубанскими производителями.
Централизованно в Краснодаре закупкой продуктов занимается только Комбинат школьного питания №1 и два-три частных КШП. Остальные школы и детсады в большинстве работают напрямую с поставщиками. По словам мэра, крупные производители не хотят выполнять мелкие заказы, поэтому ими занимаются те, кто снижает стоимость за счет качества.
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Первышов решил, что надо восстановить советскую систему и создать единый муниципальный логистический комплекс, который будет закупать централизованно продукцию кубанских производителей. Возможно, для этого на базе городского логистического центра запустят курсы повышения квалификации, чтобы специалисты были компетентны в приготовлении блюд для школ и детсадов.
Напомним, в конце января в Крымском районе 33 школьника пожаловались на отравление. Прокуратура начала проверку, а из столовой изъяли продукты, чтобы проверить их качество. Выяснилось, что питание в учебное учреждение поставлял индивидуальный предприниматель.
Ранее Юга.ру писали, что в соседнем регионе, — в Адыгее, еще в 2019 году решили ввести единый стандарт школьного питания. Летом 2020 года стало известно, что республика получит 105 млн рублей на бесплатное питание детей, а в меню хотели даже включить адыгейский сыр.