В Адыгее в школьное питание хотят включить адыгейский сыр

Адыгея

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12 марта о рационе в школьных столовых рассказал журналистам глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Мурат Кумпилов отметил, что уже 1 сентября 2020 года пищеблоки всех школ смогут организовать бесплатное горячее питание для начальных классов. Оно охватит 25 тыс. 242 учащихся.

По словам главы региона, при формировании меню будут учитывать блюда национальной кухни.

«Думаю, адыгейский сыр обязательно войдет в рацион питания школьников. Ведь всем хорошо известны вкусовые и полезные качества нашего брендового продукта.  В нем высокое содержание кальция. Поэтому, согласно СанПиНу, адыгейский сыр даже рекомендуется использовать в детском питании», — отметил Мурат Кумпилов.

Министерство образования и науки Адыгеи вместе с Роспотребнадзором разработало и направило в муниципальные образования образцы меню для детей, в том числе по отдельным возрастным группам.

В феврале Юга.ру рассказывали о том, что языковые школы Адыгеи и Шотландии договорились об экспорте образовательных услуг.

Дети Мурат Кумпилов Школа

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