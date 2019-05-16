В школах Адыгеи введут единый стандарт школьного питания

В Адыгее с нового учебного года собираются ввести единый стандарт школьного питания для унификации меню, а также стоимости завтраков и обедов в школах

Для этого по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова создали рабочую группу и провели мониторинг охвата питанием обучающихся льготных категорий. Об этом порталу Юга.ру 16 мая сообщил министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев.

Мониторинг выявил, что стоимость завтраков и обедов в школах варьируется от 15 до 75 рублей. Из-за этого встречается разное меню для льготной категории и детей, которые питаются за родительскую плату. Единый подход в организации питания школьников позволит сбалансировать ситуацию, сообщил Кершаев.

Сейчас управление Роспотребнадзор по Адыгее уже разработало образцы перспективного меню питания детей в общеобразовательных организациях, в том числе по возрастным группам. Проводится расчет стоимости единого меню для всех общеобразовательных организаций.

Кроме того, в следующем году планируется увеличить охват льготной категории школьников горячим питанием. Так, на 1 апреля 2019 года 13 тыс. 63 ребенка питаются бесплатно (33% от общего количества детей, которые питаются). В следующем учебном году предполагается обеспечить бесплатным питанием 18 тыс. детей, рассказал порталу Юга.ру Анзаур Керашев.

Параллельно по поручению главы республики строго контролируется исполнение регионального законодательства о льготном питании. Так, в 2018 году в Майкопском районе выявили нарушение в отношении одной из многодетных и малоимущих семей. Сегодня дети этой семьи получают льготное питание, а чиновники, допустившие нарушение законодательства, уволены.