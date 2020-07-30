Адыгея получит 105 млн рублей на бесплатное питание школьников

Соответствующий республиканский закон был принят 29 июля. В пресс-службе главы Адыгеи пояснили, что раньше бесплатное горячее питание было доступно только для льготников. С начала нового учебного года при финансовой поддержке федерального центра бесплатное питание будут получать все школьники начальных классов, таких в республике сейчас 25,4 тыс. человек. В среднем стоимость одной порции составит примерно 43 рубля.

Министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев 30 июля сообщил, что на организацию бесплатного питания для школьников начальных классов до конца этого года Адыгея в ближайшее время получит 105 млн рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составит 1%, муниципалитеты возьмут на себя обслуживание.

Всего из республиканского бюджета потребуются дополнительные деньги в размере более 18,5 млн рублей — с сентября по декабрь 2020 года, в 2021 году — почти 46 млн рублей.