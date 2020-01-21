В Сочи бухгалтер похитила более 54 млн рублей, выделенных на здоровое питание в школах
В полиции 21 января рассказали об уголовном деле против жительницы Сочи, которая похитила более 54 млн рублей, предназначенных для школ
49-летняя женщина работала бухгалтером автономной некоммерческой организации. Она заключила фиктивные договоры с фирмами и похитила деньги, которые были выделены для программы здорового питания в сочинских школах.
Во время предварительного следствия злоумышленница скрылась, ее объявили в розыск. Задержали женщину сотрудники ФСБ в Москве. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас она находится под стражей, расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года Сочи подрядчик-мошенник похитил бюджетные деньги, выделенные на капитальный ремонт Музея истории Адлерского района.
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