На Кубани отменили оправдательный приговор пенсионеру, который признавался в убийстве ребенка и рисовал схемы на гаражах

Третий апелляционный суд в Сочи 16 марта отменил оправдательный приговор по делу об убийстве восьмилетней девочки

Что случилось? В июне 2016 года в Ленинградском районе пропала восьмилетняя девочка. Ее останки нашли только в январе 2020-го — после того как в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились схемы, сообщающие о том, где находится тело ребенка. Позже следователи установили причастность 63-летнего местного жителя Николая Мишина к убийству.

Как шло следствие? Мишин признался в преступлении и рассказал, что девочка забегала к нему во двор и отвлекала от работы. За это он ударил ее молотком, отчего она умерла. Чтобы скрыть преступление, мужчина вывез тело ребенка в соседний поселок и закопал. В 2020-м он сам нарисовал схемы на гаражах. Когда пенсионера задержали и отправили в СИЗО, он передумал и отказался от своих показаний. Согласно его новой версии, ребенка убил его брат, умерший в 2018 году: родственник был нездоров и оставил записку со схемой, где спрятал тело. Мишин решил помочь следствию и разместил рисунки на гаражах.

Что решил суд? В ноябре 2020 года присяжные в Краснодарском краевом суде посчитали недоказанными события, которые были описаны в обвинении, и вынесли оправдательный вердикт. Мишина освободили из-под стражи, а в январе суд окончательно вынес оправдательный приговор пенсионеру. Адвокаты обжаловали это решение и 16 марта третий апелляционный суд в Сочи отменил оправдательный приговор пенсионеру, сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Материалы дела отправили на новое рассмотрение. Также суд постановил назначить новый состав коллегии присяжных.