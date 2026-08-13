Больше 90 домов и два зерновых терминала повреждены в Новороссийске после атаки БПЛА

Предыстория. В ночь на 12 августа Новороссийск подвергся мощной атаке БПЛА. Погиб 8-летний ребенок.



Пострадали школа, колледж и спортивное учреждение. Кроме того, город полностью остался без холодной и горячей воды.

12 августа мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что после ночной атаки БПЛА повреждения получили как минимум 94 жилых дома: 29 многоквартирных и 65 частных. Шесть частных домов оказались практически полностью разрушены, также серьезно пострадала одна из квартир.

Больше всего пострадавших объектов находится в Восточном районе. Там специалисты осмотрели 34 частных дома, шесть из которых практически полностью разрушены. Кроме того, повреждения получили шесть многоквартирных домов, в которых находятся 280 квартир.

В Центральном районе повреждены девять частных домов и 15 квартир в 13 многоэтажках. В основном речь идет о выбитых окнах.

В Приморском районе пострадали 28 квартир в двух домах. Одна полностью разрушена, в остальных повреждены окна, двери и стены. Также частично пострадали 22 частных дома.