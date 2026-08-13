Больше 90 домов и два зерновых терминала повреждены в Новороссийске после атаки БПЛА
В Новороссийске продолжают подсчитывать ущерб после атаки БПЛА 12 августа
Предыстория. В ночь на 12 августа Новороссийск подвергся мощной атаке БПЛА. Погиб 8-летний ребенок.
Пострадали школа, колледж и спортивное учреждение. Кроме того, город полностью остался без холодной и горячей воды.
12 августа мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что после ночной атаки БПЛА повреждения получили как минимум 94 жилых дома: 29 многоквартирных и 65 частных. Шесть частных домов оказались практически полностью разрушены, также серьезно пострадала одна из квартир.
Больше всего пострадавших объектов находится в Восточном районе. Там специалисты осмотрели 34 частных дома, шесть из которых практически полностью разрушены. Кроме того, повреждения получили шесть многоквартирных домов, в которых находятся 280 квартир.
В Центральном районе повреждены девять частных домов и 15 квартир в 13 многоэтажках. В основном речь идет о выбитых окнах.
В Приморском районе пострадали 28 квартир в двух домах. Одна полностью разрушена, в остальных повреждены окна, двери и стены. Также частично пострадали 22 частных дома.
«Дом шатался, окна ходуном ходили»:
Еще девять квартир в восьми многоквартирных домах повреждены в Южном районе. При этом обследование территории еще не завершено. Рабочие продолжат осмотр домов, оценку ущерба и ликвидацию последствий атаки.
Власти Новороссийска начали принимать заявления на получение финансовой помощи. При частичной утрате имущества выплата составляет 78 тыс. 485 рублей на человека, при полной утрате — 156 тыс. 750 рублей. За легкий вред здоровью предусмотрена компенсация 313 тыс. 500 рублей, за вред средней тяжести или тяжкий вред — 627 тыс. рублей.
В случае гибели человека его семье положена выплата 1 млн 567 тыс. 500 рублей.
Для оформления помощи необходимо предоставить заявление, паспорт, документы на детей, постановление следователя о признании потерпевшим, документы администрации о проживании и утрате имущества, а также заключение судебно-медицинской экспертизы о степени вреда здоровью. Кроме того, потребуется справка о неполучении аналогичной выплаты из муниципального бюджета и банковские реквизиты.
Последствия атаки затронули не только жилые районы, но и портовую инфраструктуру. По данным СМИ, были повреждены объекты перевалки сельскохозяйственных грузов Новороссийского зернового терминала. Его работу пришлось временно приостановить. Также повреждения получил зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов.
Как писали Юга.ру, 12 августа атаке БПЛА подвегся Геленджик. Основной удар дронов пришелся на район Голубой бухты.