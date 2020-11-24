Присяжные оправдали жителя Кубани, который после пыток кипятком признался в избиении женщины до смерти

Следствие отказалось заводить дело о пытках, но в сентябре прокуратура отменила это решение. Позже стало известно, что начальника ОМВД России по Гулькевичскому району Сергея Сорокоумова уволили из органов.

Летом 2019 года Юга.ру рассказывали , что в ОМВД России по Гулькевичскому району задержанных пытали кипятком. Местный житель Артем Данилов жаловался, что в мае полицейские пытали его, заставляя написать явку с повинной в нанесении тяжкого вреда здоровью его сожительнице, из-за чего она умерла. По словам мужчины, сотрудники уголовного розыска сначала избили его, а затем стали поливать кипятком шею и голени. Повреждения на теле Данилова подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Адвокат Данилова Надежда Воливач 24 ноября рассказала «Медиазоне», что в Гулькевичском районном суде Краснодарского края присяжные оправдали ее подзащитного по делу о смерти подруги. Его обвиняли по ч. 4 чт. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

«Интересно в этой истории то, что Данилову в суде нельзя было рассказывать о пытках, так как присяжные «не обладают компетенцией оценивать процесс сбора доказательств». Каждый раз, когда Данилов в своих показаниях приближался к ним, судья его останавливала. А если забывала, то ей делал замечание прокурор», — написал в своем телеграм-канале краснодарский журналист Влад Янюшкин, который присутствовал на заседании.

По мнению Янюшкина, оправдательный приговор может стать хорошим поводом, чтобы возбудить уголовное дело против полицейских. Журналист отметил, что недавно материалы проверки о пытках передали из Гулькевичей в Краснодар, так как местные следователи ничего не делали.