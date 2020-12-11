На Кубани после убийства девочки пенсионер рисовал на гаражах подсказки. Его оправдали, а мать ребенка теперь угрозами заманивают на федеральные ток-шоу

«Медиазона» 11 декабря опубликовала сообщения журналистов федеральных каналов, которые после оправдательного вердикта присяжных пытались заманить мать убитой на Кубани девочки на ток-шоу

Что произошло? В июне 2016 года в поселке Звезда Ленинградского района пропала восьмилетняя девочка. Следствие сообщало, что отчим подвез ее, она пошла по направлению к дому, но по дороге исчезла. В конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились схемы, сообщающие о местонахождении тела ребенка. По указанному адресу следователи нашли останки, а затем установили причастность 63-летнего Николая Мишина к убийству. Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что девочка забегала к нему во двор и отвлекала от работы. Прогоняя ребенка с участка, он ударил его молотком по голове и убил. Чтобы скрыть преступление, местный житель вывез тело в соседний поселок и закопал. Он также признался, что сам оставлял схемы.

Почему его оправдали? Пенсионера заключили под стражу и отправили в СИЗО, где он передумал и отказался от своих показаний. Вину за смерть девочки мужчина возложил на своего родного брата, погибшего в 2018 году. Якобы родственник был нездоров и перед смертью оставил записку со схемой, где спрятал тело. Чтобы помочь следствию, Мишин решил перерисовать карты на гаражи. Подробнее об этой истории можно почитать в большом материале «Медиазоны» — в начале декабря их журналист побывал в поселке. В конце ноября присяжные оправдали Мишина, так как сочли недоказанными события, описанные в обвинительном заключении.

Что происходит теперь? «Медиазона» 11 декабря опубликовала статью, в которой рассказала об угрозах от журналистов федеральных каналов, которые пытаются заманить мать погибшей девочки Татьяну Дудину на ток-шоу. Репортеры обрывают мобильный телефон женщины, а машины со съемочными группами дежурят у дома ее и близких. Некоторые представители федеральных телеканалов пытались надавить на жалость и уговорить мать ребенка придти на эфир «по-человечески». Однако некоторые журналисты угрожали новым уголовным делом уже против женщины и называли ее пособницей в убийстве за отказ сниматься в ток-шоу. Самыми настырными стали съемочные группы «Пусть говорят», «Мужское/Женское» и «На самом деле». «Что за инфантильная позиция прятать голову в песок, когда на многомиллионную аудиторию собираются рассказывать про то, что вы реально были пособницей в этом убийстве? Что вы не мать, что вы абсолютно не воспитывали ребенка никогда и не занимались [ребенком]? Что вам абсолютно было безразлично? Я просто очень сильно переживаю, что дело просто-напросто приобретет совсем для вас плохой оборот? Будет доследование, будет новое разбирательство. Алиби, не алиби. Вы подумайте над этим, чем это может быть чревато?», — заявила матери убитой девочки сотрудница «Первого канала» Анастасия Красильникова. Также издание опубликовало 12-минутный монолог журналистки Алины Волковой, которая очень настойчиво пыталась заманить к себе на шоу мать ребенка и обвиняла ее в бездействии из-за отказа. Еще одна журналистка в спецпрограмме по определению номеров записана как «Люба Life News», «Любовь НТВ», «Люба репортер Первый канал» или «Люба Мужское Женское». Во время звонков она угрожала, что Дудину на всю страну выставят убийцей.

Что говорит адвокат Дудиной? Мать погибшей девочки защищает краснодарский адвокат Алексей Аванесян. 9 декабря он на своей странице в фейсбуке опубликовал пост, в котором рассказал, что ему весь день звонили люди и представлялись журналистами федеральных СМИ и общественниками. Все они хотели вытянуть на ток-шоу Татьяну Дудину. «Начинают всегда мягко и издалека, но после отказа участвовать в шоу начинают беситься, осуждать и даже угрожать. Грязная работа жалких зазывал на средневековую публичную казнь. Если те, о ком речь в посте, читают это, то прошу открыть словарь, найти частицу «НЕТ» и осознать прочитанное, и больше не беспокоить Татьяну и ее близких», — написал юрист.