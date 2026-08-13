Ученый рассказал, когда на курортах Кубани спадет жара и начнется бархатный сезон
Профессор КубГАУ заявил, что к концу августа на Черноморском побережье установится комфортная погода для отдыха
12 августа кандидат географических наук, профессор КубГАУ Юрий Ткаченко сообщил kuban.aif.ru, что комфортная погода для пляжного отдыха установится на курортах Краснодарского края к концу августа.
По прогнозу эксперта, до 20 августа в Сочи и на юге Туапсинского района во второй половине дня возможны локальные грозы.
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В Анапе и Геленджике в эти дни ожидается усиление северо-восточного ветра до 16 м/с. Из-за этого море остынет до 23 °C. При этом Азовское море сохранит температуру воды в районе 30 °C.
«В акватории Черного моря воздушные потоки сгонят теплый верхний слой, и вода охладится. Отмечу, что к 12 августа море успело прогреться до 30 °C. В Азовском море, благодаря его мелководью и высокой теплоемкости, температура удержится в пределах тридцатиградусной отметки», — рассказал Ткаченко.
В середине месяца жара ненадолго вернется — столбики термометров поднимутся до 28–33 °C. Однако из-за сокращения светового дня суша продолжит постепенно остывать. Накопленного Черным морем тепла хватит на долгое время. По словам ученого, в связи с этим в сентябре туристов ждет «идеальный бархатный сезон».
Как писали Юга.ру, в конце августа — начале сентября в Краснодарском крае ожидается пик активности клещей.