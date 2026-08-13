Ученый рассказал, когда на курортах Кубани спадет жара и начнется бархатный сезон

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Профессор КубГАУ заявил, что к концу августа на Черноморском побережье установится комфортная погода для отдыха

12 августа кандидат географических наук, профессор КубГАУ Юрий Ткаченко сообщил kuban.aif.ru, что комфортная погода для пляжного отдыха установится на курортах Краснодарского края к концу августа.

По прогнозу эксперта, до 20 августа в Сочи и на юге Туапсинского района во второй половине дня возможны локальные грозы.

Читайте также:

В Анапе и Геленджике в эти дни ожидается усиление северо-восточного ветра до 16 м/с. Из-за этого море остынет до 23 °C. При этом Азовское море сохранит температуру воды в районе 30 °C.

«В акватории Черного моря воздушные потоки сгонят теплый верхний слой, и вода охладится. Отмечу, что к 12 августа море успело прогреться до 30 °C. В Азовском море, благодаря его мелководью и высокой теплоемкости, температура удержится в пределах тридцатиградусной отметки», — рассказал Ткаченко.

В середине месяца жара ненадолго вернется — столбики термометров поднимутся до 28–33 °C. Однако из-за сокращения светового дня суша продолжит постепенно остывать. Накопленного Черным морем тепла хватит на долгое время. По словам ученого, в связи с этим в сентябре туристов ждет «идеальный бархатный сезон».

Как писали Юга.ру, в конце августа — начале сентября в Краснодарском крае ожидается пик активности клещей.

Азовское море Анапа Геленджик Курорты и туризм отдых Погода Сочи Туапсинский район Черное море

Новости

Трещины в стенах, разрушенные классы: школу Новороссийска после атаки БПЛА не смогут открыть к 1 сентября
На пляжах Анапы снова ввели запрет на купание. С чем это связано?
В аэропорту Краснодара задерживаются 39 рейсов, в Сочи — 50
В Краснодаре пройдет лекция «Том Сойер Феста» о восстановлении старинных домов 
В Севастополе 5 человек погибли при обезвреживании снаряда
Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги: бензин продают менее половины АЗС

Лента новостей

«Аврора», казаки, кактусы
11 августа, 15:15
«Аврора», казаки, кактусы
Кто и зачем прячет на улицах Краснодара маленькие мозаики?
«Дом шатался, окна ходуном ходили»: жительница Новороссийска — о самой долгой за последнее время атаке БПЛА
Вчера, 10:52
«Дом шатался, окна ходуном ходили»: жительница Новороссийска — о самой долгой за последнее время атаке БПЛА
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
11 августа, 16:43
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
Историк Виталий Бондарь — о гибели старого Краснодара, новодельном вранье и государственных мифах

Реклама на сайте