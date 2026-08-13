Ученый рассказал, когда на курортах Кубани спадет жара и начнется бархатный сезон

12 августа кандидат географических наук, профессор КубГАУ Юрий Ткаченко сообщил kuban.aif.ru, что комфортная погода для пляжного отдыха установится на курортах Краснодарского края к концу августа. По прогнозу эксперта, до 20 августа в Сочи и на юге Туапсинского района во второй половине дня возможны локальные грозы.

В Анапе и Геленджике в эти дни ожидается усиление северо-восточного ветра до 16 м/с. Из-за этого море остынет до 23 °C. При этом Азовское море сохранит температуру воды в районе 30 °C.



«В акватории Черного моря воздушные потоки сгонят теплый верхний слой, и вода охладится. Отмечу, что к 12 августа море успело прогреться до 30 °C. В Азовском море, благодаря его мелководью и высокой теплоемкости, температура удержится в пределах тридцатиградусной отметки», — рассказал Ткаченко.

В середине месяца жара ненадолго вернется — столбики термометров поднимутся до 28–33 °C. Однако из-за сокращения светового дня суша продолжит постепенно остывать. Накопленного Черным морем тепла хватит на долгое время. По словам ученого, в связи с этим в сентябре туристов ждет «идеальный бархатный сезон».