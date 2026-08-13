Экс-вратарь «Краснодара» Сафонов стал двукратным обладателем Суперкубка УЕФА

ПСЖ, в котором играет Матвей Сафонов, выиграл Суперкубок УЕФА. Это девятый трофей россиянина в составе французского клуба

Сафонов провел на поле весь матч и помог ПСЖ удержать победу. В стартовом составе россиянин вышел на поле второй раз подряд в финале Суперкубка УЕФА и стал первым российским футболистом, которому удалось дважды выиграть этот трофей.

Игра прошла в Зальцбурге (Австрия) и завершилась со счетом 2:1 в пользу ПСЖ. Французский клуб второй раз подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА.

12 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА между английской «Астон Виллой» и французским ПСЖ, в котором выступает экс-вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

Кроме того, французское спортивное издание L’Équipe оценило игру Сафонова в 7 баллов. Столько же получили три его одноклубника — Маркиньос, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ.

Позднее в интервью изданию Canal+ голкипер рассказал, что ПСЖ готов к новому сезону, а завоевание трофея стало хорошим стартом.

Отметим,теперь на счету Сафонова девять трофеев в составе ПСЖ. Помимо двух Суперкубков УЕФА, это:

победа в чемпионате Франции (2024/2025, 2025/2026);

победа в Лиге чемпионов (2024/2025, 2025/2026);

Кубок Франции (2024/2025);

Суперкубок Франции (2025);

Межконтинентальный кубок (2025).

Матвей Сафонов воспитанник клуба «Краснодар». За команду «Краснодара» с 2017 года Сафонов сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола. В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России.



Российский голкипер перешел из ФК «Краснодара» в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро. По данным сайта Transfermarkt, это стало рекордной суммой, которую любой французский клуб когда-либо платил за вратаря.